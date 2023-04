El Real Madrid quiere dejar atrás su depresión en La Liga con una victoria ante el Cádiz

Este tramo final de la temporada se está convirtiendo en una auténtica montaña rusa para el Real Madrid. Estados de ánimo de máximo subidón combinados con otros grandes gatillazos que sacan a relucir dos caras muy opuestas. De las exhibiciones en la Copa del Rey y en Champions League, a la cruda realidad de La Liga, donde ya está todo perdido y tan sólo le queda pelear por no perder la segunda posición.

Esto es precisamente lo que quiere evitar el equipo de Carlo Ancelotti en la jornada 29 en la que se enfrenta al Cádiz. Después de brillar y dejar casi sentenciada la eliminatoria de los cuartos de final de Champions ante el Chelsea con un partido sensacional en el Santiago Bernabéu, ahora los blancos se afanan en encontrar una motivación que les guíe para no protagonizar otro pinchazo en el Nuevo Mirandilla.

Al Real Madrid le debería bastar con mirarse el escudo y con tratar de impedir que la renta de 13 puntos que actualmente tiene el Barça no sea todavía más grande, algo que sí haría daño, pero el partido de vuelta contra el Chelsea aparece en el horizonte y distrae como es lógico. Ancelotti deberá encontrar el equilibrio entre sacar en tierras gaditanas una unidad B mezclada con algunos de los habituales para garantizar un rendimiento adecuado.

Marco Asensio sale corriendo tras anotar el segundo tanto del conjunto blanco. REUTERS

Es por eso que surgen muchísimas dudas en el once inicial que puede disponer el técnico italiano en el césped del Nuevo Mirandilla, hasta hace no mucho Ramón de Carranza. Lo que es seguro es que ni Vinicius, ni Toni Kroos ni Ferland Mendy serán de la partida. El francés sigue siendo baja de larga duración, mientras que los dos primeros guardarán reposo para no arriesgar lo más mínimo su presencia en Stamford Bridge.

Hombres como Nacho, Rüdiger, Tchouaméni, Ceballos o Marco Asensio están llamados a recuperar la titularidad en el equipo del técnico italiano ya que parece complicado que estén en Londres. No obstante, aparece una seria duda y es si Eden Hazard podría regresar a la titularidad tanto tiempo después. Gozó de minutos en el partido ante el Valladolid y dio una asistencia, así que podría formar parte de la rotación.

La segunda plaza

El Real Madrid sabe que lo realmente importante en lo que queda de este curso no está precisamente en La Liga. Con el billete conseguido para la final de Copa del Rey, sueña con volver a levantar el trofeo casi una década después, pero sobre todo en su pensamiento está seguir avanzando en su competición preferida, la Champions League.

Los de Ancelotti se ven ya con un pie en las semifinales (quien sabe si de nuevo contra el Manchester City) e irremediablemente miran hacia Europa, pero antes el camino pasa por seguir ganando en la competición de casa. Los blancos no se pueden despistar si no quieren protagonizar un tropezón mayúsculo como sería el de perder la segunda posición en favor del Atlético de Madrid.

Los del Cholo Simeone son seguramente el equipo más en forma actualmente de La Liga y han aprovechado los puntos que se ha dejado por el camino el Real Madrid para colocarse a tan sólo 2 de diferencia. La brecha es corta, y una nueva derrota de los blancos les podría hacer caerse de ese segundo puesto, algo que no quieren vivir ni por asomo, como tampoco quieren ver que la diferencia de 13 puntos con respecto al Barça sigue aumentando.

El rival, eso sí, estará extramotivado. Enfrente va a estar un Cádiz que se está jugando algo tan serio como el descenso a Segunda División pero que llega con la moral por las nubes después de su último partido. Los de Sergio vencieron contra todo pronóstico en el Villamarín al Real Betis y lograron una victoria vital para sus intereses, ya que arrancan la jornada con 4 puntos de ventaja sobre el Valencia, el equipo que marca la zona roja.

El Cádiz tiene una gran lista de ausencias, la mayoría de ellas por lesión, pero van a salir a comerse el césped del Nuevo Mirandilla con el apoyo de su afición. Son conscientes de que si dan una nueva sorpresa tendrían mucho camino hecho, y que si hay un momento en el que se le puede coger distraído en cierto modo al Real Madrid es precisamente este.

