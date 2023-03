Betis - Real Madrid, La Liga en directo: resultado, goles y resumen

Vinicius, ¿cansado?: "No, en absoluto. Lo importante es que Vinicius no pierda la ilusión de jugar. En los últimos partidos le han marcado muy bien... le ha costado".

¿Bajón de Benzema?: "En línea general, para un delantero no es siempre posible marcar todos los partidos ni jugar a tope. La posición de delantero es la finalización del trabajo de un equipo, que a veces lo puede hacer mejor o peor. Karim no me preocupa. Lo veo bien, en mejor condición física que la primera parte de la temporada. Si no marca un partido, no pasa nada".

Informes de los árbitros: "No lo necesito. Yo conozco los árbitros y siempre me he informado por mí mismo. Por el hecho de tener muchos partidos, tienes el conocimiento de todos ellos y no necesitas de un informe para saber cómo un árbitro pita".

