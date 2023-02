Ancelotti: "¿El Barcelona y los árbitros? Prefiero no contestar esa pregunta, es un tema muy complicado"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para analizar la victoria del Real Madrid ante el Elche que le permite seguir vivo en la pelea por La Liga. El técnico elogió el papel realizado por algunos futbolistas como Ceballos, Asensio o Luka Modric, y volvió a hablar de la exigencia de un calendario que le obliga a medir los esfuerzos.

Además, fue preguntado sobre el escándalo destapado este miércoles en el que se conoció que el Barcelona pagó durante años al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, pero eludió hablar de este escabroso asunto.

El aplauso a Ceballos

Creo que Ceballos está haciendo lo que tiene que hacer un futbolista, ser profesional, serio, aprovechar el tiempo que le estoy dando y ahora lo está haciendo todo muy buen. Estoy encantado con él y que el Bernabéu le reconozca es bueno para él.

Alaba en el lateral

Alaba está más acostumbrado a jugar en esta posición que Camavinga. Hoy creo que lo ha hecho bien porque Rodrygo entraba por dentro y teníamos espacio para empujar por fuera. Alaba ha jugado en su carrera en esta posición y no se ha olvidado cómo jugar.

Sin relajación

Creo que todos los momentos del partido son buenos para ganar confianza, entonces cada momento puede afectar un poco al ambiente. Si vas ganando 3-0 y te relajas un poco te puede crear problemas, pero esto no lo quiero. Las sensaciones que tenemos van mejorando poco a poco y es bueno mantener esta dinámica de concentración y de compromiso.

Marco Asensio

Lo veo bien, si se queda en el Madrid o no, si tiene un año de contrato puede ser que se quede o no. No me importa mucho porque creo que tenía un reto muy importante en esta temporada, y lo importante es que está aportando, igual que el año pasado. Luego con el club tomarán la decisión adecuada.

Rodrygo y su posición

Creo que él está más acostumbrado a jugar por la izquierda, es un jugador muy completo, puede jugar en cualquier posición del ataque. Lo ha demostrado. Es contundente aunque no como Vinicius en el uno contra uno, tiene una calidad distinta y la suerte es que tenemos a los dos.

Modric y las rotaciones

Para nosotros es importante en este momento todos, no puedo pensar en meter 11 en cada partido, tengo que rotar porque la temporada es muy exigente. La estadística dice que ha entrado en el partido contra el Athletic y ha marcado, también contra el Elche, y dice que puede entrar desde el banquillo y aportar.

El estado físico

Creo que en este momento estamos aprovechando los partidos para mejorar la condición de cada uno. El equipo ha mejorado en este sentido y los partidos te ayudan a encontrar una mejor condición, no se puede hacer de otra manera.

El Barça y los árbitros

No contesto a esta pregunta porque es un tema bastante complicado y prefiero no contestar.

Sin Kroos y Modric

Nuestros jugadores están hechos, no tienen problemas en jugar un partido de alto nivel. Tengo confianza total en ellos, elijo en cada partido la mejor alineación posible teniendo en cuenta el cansancio y las lesiones.

