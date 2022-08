Espanyol - Real Madrid, en directo | Jornada 3 de La Liga, partido de fútbol en vivo

También hay once titular del RCD Espanyol para enfrentarse al Real Madrid. Once muy defensivo del equipo de Diego Martínez que no quiere encajar goles pronto ante un conjunto tan rodado como los blancos, actuales campeones y principales aspirantes. Joselu, quien ya ha visto puerta con su nuevo equipo, será la gran amenaza de la zaga de los blancos.

𝐉𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́!

️ Aquest és l'11 de Diego Martínez#RCDE | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/ypRAf3FNUD — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 28, 2022