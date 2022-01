La portada del periódico MARCA (martes, 18 de enero del 2022): "Alexia es The Best"

"Alexia es The Best", así titula el diario MARCA su portada de este martes 18 de enero del 2022. Después de ganar el Balón de Oro el pasado mes de noviembre, la FIFA ha confirmado a Alexia Putellas como la mejor jugadora de fútbol femenino del mundo en la gala de los Premios The Best.

