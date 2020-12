Miedo en el Manchester United por el futuro de Bruno Fernandes y el Real Madrid

Bruno Fernandes fichó por el Manchester United la pasada temporada. Sin embargo, un año no ha bastado para que se asiente en el equipo inglés. Durante los últimos meses ha protagonizado numerosos rumores que le sitúan lejos de la Premier League y el Real Madrid es uno de los destinos que se han barajado. La situación, pese a su relevancia en el equipo, no ha cambiado y ya hay cierto medio con respecto al club merengue.

La entidad capitalina buscará un refuerzo para el centro del campo en verano. Y es ahí donde aparece Bruno Fernandes, que ya antes de fichar por el United estuvo a tiro del conjunto merengue. El luso tiene 26 años, experiencia en la élite y está dejando buenas sensaciones con los red devils. En la Premier League, pese a su posición, ya ha visto portería en siete ocasiones durante los 12 encuentros disputados.

Por ello, y visto que no se le ve un futuro asegurado en el conjunto inglés, el entorno del United teme por lo que pueda hacer el Real Madrid. Andy Cole, exjugador del cuadro de Mánchester y veterano de la entidad, ha explicado en The Target Men las razones que le mantienen atento del cuadro blanco.

Bruno Fernandes, arrodillado con el Manchester United Reuters

A pesar de reconocer que no sabía mucho sobre él cuando fichó por el United, se ha sorprendido por la rápida adaptación del jugador. "Me pregunto si podrá seguir marcando goles y dando asistencias al mismo ritmo ahora que los clubes saben más de él", ha bromeado durante esa intervención. Al luso, que no es uno de los jugadores con más años en el equipo, ya le ve incluso como "el líder del vestuario" que da "ejemplo en el campo". Un "jugador de calidad mundial" que es cuestión de tiempo que pueda abandonar el club.

"Nadie sabe si su cabeza podría girar en los próximos años", si el United no da un paso al frente en competiciones como la Champions League. "Es cuestión de tiempo hasta que haya rumores de que el Barcelona y el Real Madrid estén interesados en ficharlo", ha indicado el exjugador.

Fernandes y Pogba

El centrocampista francés es otra de las dudas en el centro del campo del Manchester United. El jugador galo anunció que le gustaría fichar por el Real Madrid, pero en los últimos días ha criticado los rumores sobre su futuro y ha defendido continuar en el conjunto inglés hasta final de temporada. Pogba y Fernandes, con un futuro incierto y pretendientes para su fichaje, dejarían muy tocada la zona del United.

La situación del equipo de Mánchester no es del todo buena y, a menos que cambien de cara al tramo final de la campaña, sus estrellas barajarán con más fuerza abandonar el equipo. Por el momento, el Manchester United ha quedado tercero en Champions y deberá disputar la Europa League. En la Premier League, con tres derrotas en su casillero, se encuentran en la sexta plaza fuera de puestos europeos.

[Más información - Así es Bruno Fernandes, la nueva alternativa a Pogba que puede fichar el Madrid por 70 millones]