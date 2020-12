Vinicius y Rodrygo, en el once del Real Madrid contra el Sevilla; Asensio, suplente

El Real Madrid está listo para afrontar la primera de sus finales en el momento tan delicado en el que se encuentra actualmente. Los de Zinedine Zidane visitan al Sánchez Pizjuán para medirse a un Sevilla en el comienzo de una semana en la que el equipo se lo juega todo tanto en Liga como en Champions League. Los blancos saldrán con todo para no especular pese a lo que se viene el miércoles contra el Borussia Mönchengladbach.

De ahí que Zidane haya apostado por su bloque titular de los que tiene disponibles. Con las bajas de Sergio Ramos, Dani Carvajal y Eden Hazard, entre otros, el Madrid sale con todo. Regresa Casemiro, que no jugó contra el Shakhtar Donetsk y arriba serán Vinicius Jr. y Rodrygo Goes los que acompañen a Karim Benzema. Los blancos apuestan por un once con tres en ataque para medirse al equipo de Julen Lopetegui.

En portería estará Thibaut Courtois, escoltado por Raphael Varane y Nacho en el centro de la zaga. Sin Ramos, que volverá en Champions, sobre todo Varane debe redimirse de sus últimas actuaciones. En las bandas estará Ferland Mendy y Lucas Vázquez, que vuelve a retrasar su posición aunque Odriozola estará en el banquillo.

En el centro del campo formarán el trivote Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. Benzema, que regresó de su lesión contra el Shakhtar, será el '9' titular. Ni Mariano Díaz ni Luka Jovic entraron en la convocatoria y Zidane sigue apostando por el 4-3-3 con Rodrygo y Vinicius en los extremos.

Rodrygo filtra un pase ante Vitao, en el Shakhtar Donetsk - Real Madrid Reuters

El dúo brasileño

La gran sorpresa es la suplencia de Marco Asensio, a quien esta temporada le está costando sumar en ataque. El balear, por el momento, no suma ni un gol ni una asistencia este curso. Le tocará ver el partido de hoy desde el banquillo, un encuentro que será una buena oportunidad para Vinicius para volver a asomarse a la titularidad con la baja de Hazard.

La profundidad de Vinicius y Rodrygo podrá ser clave en la batalla de las bandas contra Jesús Navas y Aleix Vidal, dos laterales con tendencia a atacar y que pueden dejar huecos aprovechables por la pareja de brasileños del Real Madrid.

Once del Seviilla

Bono; J. Navas, Koundé, Diego Carlos, A. Vidal; Jordán, Fernando, Rakitic; Ocampos, De Jong y Munir.

Once del Real Madrid

Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.