El Real Madrid ya sabe lo que le costaría una eliminación de la Champions League

El Real Madrid se lo jugará todo en el Alfredo Di Stéfano este próximo miércoles frente al Borussia Mönchengladbach. Con el equipo conjurado para sacar los tres próximos partidos adelante (Sevilla, Borussia y Atlético), la realidad es que salir victorioso de estos compromisos volvería a levantar el ánimo de una plantilla que no pasa por su mejor momento. Pero también pondría a la afición blanca en una situación más favorable para recuperar el crédito que han empezado a perder.

Nadie se imagina al Real Madrid fuera de la Champions League en la fase de grupos. Desde la creación del nuevo formato de la máxima competición europea de clubes, eso no ha pasado. De hecho, es el único club que mantiene esta racha vigente. Los blancos no solo perderían este crédito que les hace únicos frente a los demás, si no también esta eliminación tendría unas consecuencias económicas que, teniendo en cuenta el momento que ha provocado la pandemia, no son baladíes.

Partiendo de lo conseguido la temporada pasada, el Real Madrid perdería 8,8 millones con respecto a lo que generó su paso por la competición continental, que acabaría en los octavos de final después de caer frente al Manchester City. Hay que tener en cuenta que la parte más jugosa del pastel que se reparte en la Champions está en las eliminatorias, pero al no llegar muy lejos en las dos últimas ediciones, los blancos no tendrán una pérdida tan grande.

Calentamiento de los porteros del Real Madrid en El Olímpico de Kiev (Altube, Courtois y Lunin) Reuters

Por ejemplo, sí que lo fue en la temporada 2018/2019. El equipo caería eliminado en octavos frente al Ajax, pero es que la campaña anterior se levantó La Decimotercera. Si tenemos en cuenta el actual sistema de ingresos, ese título habría supuesto más de 55 millones de lo que obtuvieron. Aún así, la diferencia ya fue sustancial. La cuestión económica es importante para tratar de no perder el honor que el equipo blanco tiene en esta competición.

Cierre positivo

A pesar de los numerosos problemas que el coronavirus ha provocado en las cuentas de los clubes deportivos, la entidad presidida por Florentino Pérez ha logrado unos datos positivos. Este miércoles la entidad ha cerrado el ejercicio 2019/2020 con un resultado positivo de 313.000 euros, lo que evita cualquier pérdida económica después de unos meses donde el Santiago Bernabéu, fuente de ingresos del club, estuvo completamente cerrado.

Aún así, la Covid-19 ha supuesto un impacto de 106 millones de euros menos, reduciendo en un 13% los ingresos de la entidad. El Real Madrid se mantiene una "sólida situación patromonial" con un patromonio neto de 533 millones de euros y una tesorería de 125 millones en datos del pasado 30 de junio. Con estas circunstancias, el club ha presentado un presupuesto de 617 millones de euros. Es decir, 300 menos que los que se hubieran presupuestado en una temporada sin coronavirus.

