El Real Madrid enciende las alarmas con Jovic y los positivos en Serbia

Cuando la situación con los positivos por Covid-19 y los lesionados tras el parón de selecciones no podía ser peor, se suma una nueva preocupación a la lista del Real Madrid. Luka Jovic ha estado en contacto con varios de los positivos que ha anunciado la Federación de Fútbol de Serbia este miércoles. Milinkovic-Savic, Nikolic, Lazovic y uno de los fisioterapeutas han resultado contagiados después de la confirmación de las últimas a las que se han sometido.

Todo esto a unas horas del partido que disputará Serbia esta noche ante Rusia en un encuentro correspondiente a la Nations League. Jovic habría dado negativo en este test, pero está en vigilancia hasta la hora del choque por si hubiera novedades con la nueva tanda de pruebas rápidas a las que se han sometido todos los jugadores tras conocer estos positivos. En principio, el jugador tiene permiso para jugar, pero todo está en el aire ahora mismo.

Inquieta a Ljubisa Tumbakovic, pero también al Real Madrid. Cabe recordar que Karim Benzema está aún recuperándose de las molestias que arrastra desde el partido frente al Valencia antes del parón. El francés aún no ha terminado de entrar en la dinámica del grupo, aunque la dirección técnica es muy optimista con su situación y se espera que este jueves complete la sesión con sus compañeros. En cualquier caso, Zidane tenía en mente la idea de situar a Jovic en el once si las sensaciones del delantero galo no son todavía las adecuadas.

Luka Jovic, durante un entrenamiento con Serbia. Foto: Twitter (@PSSrbija)

Mariano Díaz quedaría como la única opción disponible si hubiera algún problema con el serbio. El delantero hispano-dominicano ya ha disputado algunos minutos en esta temporada, por lo que cabe la posibilidad incluso de que pudiera partir como titular, aunque no goza de una total confianza de Zidane. En cualquier caso, se confía en que la situación con Jovic no se agrave y que incluso Benzema pueda llegar al cien por cien a esa cita en el Estadio de la Cerámica.

