El análisis de Chus Mateo y Yabusele del Maccabi - Real Madrid de Euroliga

Este jueves, el Real Madrid de Baloncesto disputa el primero de sus partidos esta semana. El equipo blanco viaja hasta Tel Aviv para enfrentarse al Maccabi en la Euroliga. El último partido de los merengues en la máxima competición continental acabó con victoria sobre el Bayern Múnich. En la previa del duelo en Israel, Chus Mateo y Yabusele han analizado el choque ante los medios de comunicación.

Fase regular

"No recuerdo una Fase Regular de la Euroliga con tantísima dureza e igualdad. Estamos en la última jornada y no están definidos los cruces. Esperamos un Maccabi muy intenso. Debemos igualar esa intensidad y saber que en Tel Aviv no es fácil ganar".

Calendario... durísimo

"Tratamos de dar importancia a todos los partidos, pero a veces se disipa esa atención. Los jugadores no son ajenos a la realidad y hemos tenido un mes de marzo durísimo. Cada partido cuenta, pero quedar primero tiene un valor relativo. El rival que nos toque, será. Elegir siempre me ha parecido regular. Con todos los equipos posibles puedes ganar y con todos puedes perder".

Estado del grupo

"Tenemos gente que está empezando a volver como Rudy Fernández, que casi está repuesto de la gripe, Williams-Goss y Sergio Llull. Están ya entrenando con el grupo. Williams-Goss no viaja".

[Vincent Poirier es baja indefinida con el Real Madrid tras ser operado de apendicitis aguda]

Partido de la primera vuelta

"Jugamos bien, ganamos por 33 puntos y metimos 18 triples. Teníamos bajas, que solventamos muy bien. No va a ser así en Tel Aviv. Sabemos cómo es su campo y la presión de sus aficionados".

Sobre Maccabi

"Lorenzo Brown y Baldwin son sus estiletes ofensivos, son grandes generadores. Tienen otros buenos jugadores como Colson, Cohen, Hilliard y dos pívots importantes con un Nebo muy resolutivo".

Yabusele

Final de la fase regular

"Está siendo un final de Fase Regular muy duro y realmente competitivo en una de las ediciones más igualadas de siempre, con muchos puestos por decir en esta última jornada. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro partido y dar lo mejor para intentar llevarnos la victoria".

Análisis previo del partido

"Será un encuentro complicado porque ellos son un buen equipo y buscarán la victoria para quedar lo más arriba. Para nosotros, supondrá también una buena prueba de cara a los playoffs. Tenemos que salir con confianza y jugar en equipo".

