Betis - Real Madrid, Supercopa Endesa | Resultado, resumen y estadísticas de la semifinal

"Lo más importante de todo ha sido poder ayudar al equipo con este gran partido. Estoy muy contento. Estoy preparado para ser líder en este equipo. Intento hacer mi mejor juego y lo que me piden los entrenadores. Quiero tener impacto en ataque y aprovechar toda mi confianza que ahora mismo tengo. He dado muchas asistencias además de anotar puntos y he tomado buenas decisiones en momentos difíciles. La adaptación ha sido buena".