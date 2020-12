La portada del diario AS (06/12/2020)

"Este sí es el camino", así titula la portada del diario AS en su edición de este domingo 6 de diciembre de 2020. Un autogol de Bono forzado por Vinicius da la victoria a un Madrid muy sólido en Sevilla. Zidane: "Me alegro por los chicos, no han sido unos días fáciles".