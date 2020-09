La portada del diario AS (05/09/2020)

"Me quedo", así titula la portada del diario AS en su edición de este sábado 5 de septiembre de 2020. El jugador del FC Barcelona no se marchará del club después de que Bartomeu solo le haya dejado la vía judicial. Messi recalca que no quiere acudir a los tribunales contra el equipo de su vida y jugará un año más sin quererlo.

Portada de AS 05-09-2020