Los socios del Real Madrid aprueban que la Ciudad Deportiva de Valdebebas se llame 'Florentino Pérez'

La Ciudad Deportiva del Real Madrid tendrá nuevo nombre. El simbólico emplazamiento del club blanco en el que se concentran una gran cantidad de equipos, desde la cantera hasta los profesionales de las diferentes secciones pasará a denominarse 'Ciudad Real Madrid Florentino Pérez'. El presidente blanco reclamó, eso sí, que el cambio se haga más adelante.

El renombramiento fue aprobado por los socios en la Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar en la mañana de este sábado en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Fueron ellos los que dieron viabilidad a una solicitud presentada por cerca de 1.000 socios representantes días antes de este evento.

De acuerdo con el artículo 28 de los Estatutos Sociales del Real Madrid, más de un millar de socios representantes plantearon esta votación que aparecía en el tercer punto del día de la Asamblea General Extraordinaria, y la propuesta salió adelante de forma clara.

La petición de Florentino Pérez

Se trata, por lo tanto, de una forma de reconocimiento y agradecimiento por parte de los socios del Real Madrid a uno de los presidentes, junto a Santiago Bernabéu, más importantes que ha tenido la entidad a lo largo de su historia. La gestión del mandatario ha llevado al club blanco a vivir capítulos gloriosos y además es la envidia de muchos otros equipos del más alto nivel por su manera de gestionar la economía.

"Me siento emocionado. Desde que llegué no he pretendido otra cosa que seguir el camino de las grandes figuras que construyeron la historia del Real Madrid, como Santiago Bernabéu", señaló Florentino en la Asamblea. El presidente hizo una petición, "quiero hacerlo con discreción". "Me gustaría que se pusiera el nombre cuando yo diga, porque aún no estoy preparado para ver mi nombre en la Ciudad Deportiva", dijo ante gritos de 'no' de los asambleístas.

Un lugar emblemático

La opción de ponerle el nombre de Florentino Pérez a la Ciudad Deportiva del Real Madrid no era ni mucho menos algo baladí. Hace tiempo que este gran emplazamiento se convirtió en un punto neurálgico del equipo, ya que allí se concentran las categorías inferiores, juegan el filial y el equipo femenino sus partidos de competición, el primer equipo desarrolla sus entrenamientos del día a día y la sección de baloncesto también se ejercita.

Además, el estadio principal de la Ciudad Deportiva lleva el nombre de una de las mayores leyendas del Real Madrid como el de Alfredo Di Stéfano, algo que viene a confirmar que este tipo de cambios sólo se realizan con figuras de una importancia evidente en la historia de la entidad.

Con Santiago Bernabéu dándole nombre al estadio principal en el Paseo de la Castellana, ahora Florentino Pérez será el segundo presidente de la trayectoria del Real Madrid que pondrá su firma en unas instalaciones, precisamente unas en las que él fue una figura capital para que vieran la luz.

El nombre de Florentino Pérez no fue el único que relució en esta Asamblea General Extraordinaria de este sábado. José Martínez Sánchez 'Pirri' fue nombrado además presidente de honor del Real Madrid, algo que estaba previsto en el primer punto del día. De esta manera, el exfutbolista une su nombre a otros tan importantes como los de Amancio Amaro, Paco Gento, Alfredo Di Stéfano o Raimundo Saporta, los más recientes.

Fue un día intenso para Florentino Pérez, que en la Asamblea General Ordinaria celebrada en primer lugar presentó ante los socios un informe con las últimas actualizaciones del club, mientras que también se aprobaron las cuentas y los presupuestos.

