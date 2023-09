El hito de la ingeniería del nuevo Santiago Bernabéu: así funcionan el césped retráctil y su 'invernadero'

El césped retráctil es una de las realidades con las que se presentó el pasado fin de semana el Santiago Bernabéu. El estadio del Real Madrid ha entrado en la fase final de su remodelación e impresionó al mundo con su aspecto durante el partido contra el Getafe. La cubierta, por primera vez cerrada en un encuentro, se llevó la palma y ahora es el terreno de juego de lo que más se habla.

El Real Madrid ha publicado un vídeo en el que enseña el funcionamiento del césped retráctil del Bernabéu. Ante el Getafe se jugó por primera vez sobre esas placas que van por debajo del verde y unas horas después de acabar el partido estas fueron guardadas en el invernadero subterráneo, un hipogeo, donde tienen un espacio para conservar el césped.

En el vídeo se puede observar el proceso en el que el césped se divide en bandejas y una a una son desplazadas y descendidas en el hipogeo. Ahí se apilan una sobre otra con espacio entre ellas para preservar con riego y luz artificial el buen estado de cada trozo de césped.

Así funciona el césped retráctil del nuevo Santiago Bernabéu

Se ha aprovechado el parón internacional para guardar el césped y seguir con los trabajos de remodelación en el corazón del Santiago Bernabéu. El coliseo blanco no volverá a abrir sus puertas hasta el próximo 17 de septiembre, para el partido contra la Real Sociedad, y no se ha perdido ni un segundo para seguir con las obras. La imagen parece irreal, teniendo en cuenta que el pasado sábado se jugó un partido de fútbol, pero es gracias a este hito de la ingeniería presente en el estadio.

Esto permitirá seguir un ritmo más alto en las obras respecto a otras temporadas. Los trabajos en el Bernabéu no han parado ni un solo día (a excepción del marco de cada partido), pero siempre tratando de mimar el césped cuando no era verano. Ahora el terreno de juego se podrá 'esconder' y no supondrá ningún freno para la maquinaria entre semana.

[El Santiago Bernabéu pone a funcionar tres de sus joyas: cubierta, césped retráctil y anillo LED]

La recta final de las obras

Los trabajos siguen en el Bernabéu, que espera realizar su reinauguración en diciembre. Todavía falta por cambiar algunos asientos, completar el videomarcador que será 360º y otras actuaciones más y menos visibles que concluirán la puesta a punto. En el exterior aún queda un poco, pero el look del estadio ya muestra casi su diseño final.

Una vez concluyan las obras, el césped retráctil seguirá a pleno funcionamiento. Su fin es poder preservar el césped todo el año y poder albergar eventos durante el desarrollo de la temporada sin ponerlo en riesgo. Esto multiplica los ingresos del Real Madrid vía el Bernabéu (con un acuerdo con Sixth Street y Legends para su explotación), dado que este abrirá sus puertas casi los 365 días del año para acoger todo tipo de actos, desde espectáculos a otros eventos deportivos pasando por convenciones.

Sigue los temas que te interesan