Lukaku, baja definitiva del Inter de Milán para el partido de Champions contra el Real Madrid

Romelu Lukaku no estará en el Alfredo Di Stéfano. Finalmente, el delantero belga del Inter de Milán será baja en las filas del equipo de Antonio Conte. Un importante contratiempo para el técnico que pierde a su jugador referencia para un partido que será vital tanto para el Inter como para el Real Madrid.

Grave problema el que tienen los italianos con la baja de Lukaku. El ariete estaba siendo lo mejor de la temporada en el equipo neroazzurro, que no está realizando una campaña especialmente positiva. Todo son dudas en el equipo de Conte menos el gran estado de forma que registraba el delantero belga, autor de siete tantos en siete partidos con la camiseta del equipo interista.

Sin embargo, no solo son sus goles lo que echará de menos el Inter, ya que Lukaku es una pieza fundamental en el juego diseñado por Antonio Conte para su equipo. El belga es un delantero que complementa perfectamente a Lautaro Martínez, la otra gran estrella del conjunto italiano y que sin Lukaku, se encuentra muchas veces perdido y teniendo que realizar funciones de delantero centro más posicional, algo en lo que no se desenvuelve igual de bien. El belga no ha podido superar sus molestias musculares y no ha viajado a Madrid con el resto del equipo.

Con Lukaku sobre el césped, Lautaro puede caer más a banda e incluso ir al medio a recibir balonces y jugar con libertad para colarse entre líneas e incordiar a la defensa enemiga. Es ahí cuando el argentino es imparable. Sin embargo, cuando actúa de delantero, pierde muchas de sus cualidades.

Además, Lukaku es importantísimo en muchas acciones del juego del Inter. Sin él, pierden a ese juagdor capaz de fijar a los centrales y que permite abrir espacios a sus compañeros cuando juega de espaldas. Su calidad y su enorme corpulencia le hacen un auténtico muro en el que todos se apoyan para crecer en ataque.

A pesar de su enorme tamaño, Lukaku es un jugador hábil y muy técnico, con gran velocidad, lo que le permite al Inter replegarse y buscar salir a la contra y con espacios, ya que en campo abierto es casi imparable. Y por si esto fuera poco, los de Conte pierden a una de sus mayores amenazas aéreas, bien para buscar el gol dentro del área, por bajar balones con el pecho tras balones en largo.

Cuando el equipo se atasca es muy frecuente que busquen al belga con balones profundos para que este los pueda bajar y jugar de cara con sus compañeros y así evitar la presión alta de sus rivales. Todas estas virtudes y su enorme voracidad goleadora serán algunas de las cosas que perderá el Inter con la ausencia de Lukaku.

Lukaku durante una acción contra el Genoa Twitter (@Inter)

Las buenas noticias

Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que el conjunto italiano podrá contar con su central estrella, Milan Skrinniar. El defensa ha superado ya la Covid-19 y tras una larga cuarentena ha vuelto junto con el resto de sus compañeros para recuperar poco a poco su excelente nivel. Todo hace indicar que comenzará en el banquillo, pero podría ser que Conte opte por él desde el inicio.

Quien también está de vuelta será el delantero chileno Alexis Sánchez. El exfutbolista de Barça o Manchester United ha regresado con el equipo tras superar unas molestias musculares y podría acompañar a Lautaro Martínez en la punta de ataque o ser un excelente revulsivo para la segunda mitad, ya que Conte podría optar por dar entrada a Perisic desde el principio.

