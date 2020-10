El once del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk

Una nueva edición de la Champions League comienza. El turno para que el Real Madrid se estrene llega este miércoles con el duelo frente al Shakhtar Donetsk en el Di Stéfano. El conjunto blanco quiere recuperar sensaciones después de la derrota en casa frente al Cádiz, aunque las últimas noticias no han sido del todo buenas.

A la noticia de que perdían a Odegaard alrededor de un mes se han unido que Sergio Ramos es baja en la convocatoria contra los ucranianos, debido a las molestias que ha arrastrado en su rodilla por el golpe que sufrió ante el Cádiz, y que Hazard no volverá a jugar hasta pasado el parón de selecciones del mes de noviembre.

No todas las noticias son negativas. Si el pasado fin de semana ya se esperaba a Marco Asensio en el once titular, esta vez sí el mallorquín será de la partida. El '11' blanco ha estado algunas semanas al margen, pero ya está al cien por cien y es por eso que Zinedine Zidane decidió no forzarle en Liga, le quería preparado para la Champions.

Once del Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk

Asensio fue la nota positiva en el reinicio de la pasada campaña. Después de casi diez meses fuera de los terrenos de juego, el internacional español volvió y de qué forma. Gol a los pocos segundos de entrar al césped. Eso es lo que necesita ahora el Real Madrid, gol. Y eso es lo que quiere aportar Marco.

Junto al balear en el ataque formarán Karim Benzema como delantero centro, mientras que en el extremo izquierdo se situará Vinicius Júnior. El '9' francés es uno de los innegociables para Zinedine Zidane. Nadie duda de su titularidad, pero también el joven brasileño se ha ganado un sitio. Su electricidad, velocidad y desborde son capaces de poner en aprietos a cualquier defensa.

Sin Ramos ni Modric

En cuanto a la medular, Luka Modric fue titular el pasado fin de semana por lo que podría rotar para el regreso al once inicial de jugadores como Casemiro o Fede Valverde. Al mediocentro canarinho y al internacional uruguayo les acompañará Toni Kroos, pura fiabilidad alemana al servicio del conjunto merengue.

En defensa llega la baja más sensible. Sergio Ramos no está, descansa por sus molestias y para que no se resienta y pueda estar en El Clásico del próximo sábado. Su lugar como acompañante de Varane será ocupado por Militao, ya que Nacho continuará en el lateral derecho por las ausencias de Odriozola y Carvajal.

Militao, durante un entrenamiento del Real Madrid

El último integrante de la zaga madridista será Ferland Mendy. El francés rotó después del parón de selecciones, y de haber cumplido con nota su compromiso con Les Bleus, para dejar su sitio a un Marcelo que no acabó de convencer. El segundo capitán no es el que era y deberá apretar, y mucho, si quiere ganarle la partida al galo.

Lo que no cambia es la situación en la portería. Confianza plena en un Courtois que compareció, además, en la rueda de prensa previa del partido frente al Shakhtar Donetsk. El internacional belga no dudó entonces en mandar un aviso a sus rivales: "El Real Madrid siempre es favorito en la Champions League".

