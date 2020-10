Zidane: "Soy positivo con Hazard"

El Real Madrid afronta este domingo un nuevo compromiso liguero, el último antes del nuevo parón internacional de las selecciones. El club blanco visita al Levante con el objetivo de sumar su tercera victoria consecutiva en Liga y marcharse con buen sabor de boca a las dos semanas de 'descanso'. Zinedine Zidane analizará el encuentro en rueda de prensa durante la jornada previa.

La actualidad blanca por las lesiones y el cierre del mercado de fichajes. Y es que Zidane ha perdido en apenas dos días a sus dos laterales derechos en el primer equipo: primero Dani Carvajal, por una lesión grave, y luego, este sábado, a Odriozola por un problema en el gemelo izquierdo.

Respecto al mercado, a falta de dos días para su cierre, el Real Madrid ya ha logrado dar salida a Borja Mayoral y, por tanto, Jovic seguirá en el equipo blanco otra temporada. La duda es Mariano, quien no cuenta para Zidane pero que ha vuelto a rechazar ofertas este verano para seguir en el equipo.

La flor y las lesiones

"Tengo flor de estar aquí. Por eso aprovecho cada día que tengo e intento ser positivo. No veo las cosas muy negativas cuando se ponen las cosas complicadas. No nos gusta tener lesionados, pero toca de vez en cuando. Lo que no vamos a hacer es buscar excusas. Mi plantilla tiene mucho talento y mucho corazón. Juntos podemos sacar cosas muy bonitas".

Las dificultades

"Cuando estamos en el campo hay que intentar hacerlo bien de la mejor manera. Lo que podemos controlar es estar unidos, fuertes y en momentos de dificultades estar juntos. Siempre es lo mismo aquí. Cada vez que hay una dificultad en el juego, nos meten gol... se habla mucho. Lo nuestro es unirnos y seguir adelante".

El año de Asensio

"Es un jugador importante. Tiene que recuperar su cien por cien a todos los niveles. Está preparado para hacer un gran año. Convencido".

Las rotaciones

"Nunca es una pérdida de tiempo explicar las cosas a un jugador. Hablamos como jugador - entrenador. Desde que vine como entrenador siempre he hecho lo mismo. Tengo una plantilla de 23-24 jugadores y para ganar trofeos, con 60-65 partidos, necesitamos a todos. Muchos entrenadores, viendo los partidos, es lo que hacen. Antes había 30-35 partidos y podían jugar todos los futbolistas. Ahora son 60-65, luego la Eurocopa en junio, más partidos... Siempre he hecho este tema de las rotaciones y hablo con los jugadores. Ellos siempre quieren jugar".

Asensio tiene gol

"Como todos los jugadores, Marco tiene gol. Sabemos los recursos que tiene. Es muy vertical y es lo que le pido, jugar con sus cualidades. Tiene gol y lo que quiero es que cada vez que juegue busque el gol".

Isco, fuera de la Selección

"Lo que quiere Isco es jgar y mostrar lo que hace. Isco tiene un carácter que no le tiene miedo a nada. Tiene carácter y me gusta. Lo de la Selección, él quiere demostrar cada vez que está en el campo y jugar bien. Es lo que intentaremos hacer este año y él también".

Sin Achraf ante las lesiones

"Son cosas que pueden pasar en la plantilla. No estamos contentos con lo de Odrio y Carva, pero pasan. Hay que hacer nuestro plan con otros jugadores y no podemos buscar excusas".

Las rotaciones no son por la edad

"Yo hablo con los jugadores, pero las rotaciones con esos jugadores tienen 30 años y pueden jugar 6-7 años todavía. Las rotaciones son una forma de pensar mía para el bien de una plantilla, de la dinámica de entrenamientos y los jugadores estén comprometidos en lo que yo quiero. Se trata de eso. Los jugadores quieren, siempre, jugar. Cuando no juegan no están contentos y yo lo sé. Es lo peor del trabajo del entrenador, decirlo a uno que no va a empezar".

Preocupado por las lesiones

"Preocupado no. No me gusta porque quiero tener a todos. Al final, tenemos que tener paciencia. Me molesto por los que están lesionados, porque es el peor momento para ellos. Seguiremos adelante".

Positivo con Hazard

"Soy positivo en todo y lo mismo con Hazard. Es una lesión muscular por haber trabajado mucho en volver. Su lesión está bien y ojalá esto siga así".

Interés en Aouar

"No sé qué información tenéis. De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Real Madrid, pero hoy tenemos esta plantilla y mi preocupación son los que tengo ahora. A partir del 5 ya no habrá estas preguntas".

