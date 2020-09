Los aciertos del VAR: expulsión de Emerson, penalti de Bartra y victoria justa del Real Madrid

Criticar los aciertos del VAR para desmerecer y buscar excusas ante otra victoria del Real Madrid. Aunque suene surrealista, porque no dejan de ser aciertos arbitrales, cuando el VAR está del lado del Real Madrid, su justicia no gusta tanto. Y así se dan las reacciones vistas tras el triunfo blanco en el Benito Villamarín, donde dos acciones que pasaron de largo ante los ojos de De Burgos Bengoextea acabaron siendo determinantes.

El VAR acertó y el Madrid venció justamente en el feudo verdiblanco. Fue roja a Emerson y fue penalti de Marc Bartra. Las repeticiones, esas mismas que De Burgos Bengoetxea tuvo que ver en el monitor y ante las que no pudo negar la evidencia, lo demuestran. Las imágenes las vio el colegiado y las vio todo el mundo desde su casa, aunque algunos no puedan (o no quieran) reconocer que el videoarbitraje no se equivocó.

De Puyol a Pellegrini, Joel Robles y Mandi. Han sido muchas las quejas injustificadas tras el partido, criticando una victoria justa del Madrid (remontada a parte). El equipo de Zidane supo levantar la cabeza tras el descanso cuando antes había pagado caro echarse tras el 0-1. En la segunda parte hubo dominio blanco y como consecuencia se dieron las dos acciones de las que todo el mundo habla.

No hay fuera de juego y sí roja

La primera, ya con 2-2 en el marcador, llegó pasada la hora de partido. El Real Madrid lanzaba una contra perfecta y Benzema enviaba el balón a Jovic, quien con el pecho se adelantaba la pelota y salía a la carrera con ventaja sobre dos jugadores béticos. El VAR trazaría las líneas y demostró que no había fuera de juego que valga del serbio en el momento del pase de Karim.

La roja de Emerson en el Betis - Real Madrid

Luego vendría una potente carrera de Jovic que se vería interrumpida en el punto en el que se preparaba para armar la pierna mano a mano contra Joel Robles. Emerson desestabilizaba al dorsal 18 de los blancos. El VAR revisó la acción y, demostrado que no había fuera de juego, mandó a De Burgos Bengoetxea al monitos para ver si la falta de Emerson era punible. De serlo, debía ser roja para el lateral al ser último hombre y fuera del área. Eso señaló el colegiado: falta desde la frontal y expulsión directa para Emerson.

Mano clara en el área

El partido siguió, ya con el Betis con uno menos sobre el campo, y el Madrid se lanzó al ataque en busca del tercer gol. Los de Pellegrini aguantaban pese a su inferioridad numérica, pero en una de estas jugadas en el área bética se produjo el penalti de Bartra. Era el minuto 80 y Borja Mayoral, que había entrado al campo diez minutos antes por Jovic, se internaba en el área. El central del Betis se interpuso en su camino con la mala fortuna de golpear el balón con la mano en su caída.

Mano vista por el VAR en el área del Real Betis

La jugada pasó desapercibida en el momento, tanto que a De Burgos Bengoetxea le sorpendió cuando desde el VAR le informaron de que había una jugada que lo podría cambiar todo. El juego se interrumpió tras una falta de Carvajal y volvieron a mandar al colegiado al monitor, viendo ahí lo que no supo ver en el campo. La mano de Bartra era clara y debía ser penalti. Sergio Ramos lo transformó y el Madrid ganó. Nada más que decir.

