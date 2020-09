Courtois: "Hazard se siente bien, pronto podrá ayudar al Real Madrid"

Comienza una nueva temporada para el Real Madrid y lo hace con un Thibaut Courtois que será el indiscutible bajo los tres palos, un puesto que afianzó el pasado curso después de conseguir el Zamora. El guardameta ha concedido una entrevista a RTBF belga para analizar su falso negativo cuando se encontraba con la selección de Bélgica, así como también el inicio de La Liga para los blancos y cómo está Hazard.

En cuanto ha ese comentado falso negativo, el arquero ha señalado que no puede "decir mucho porque también hay confidencialidad médica". "Yo di negativo, por eso me entrené el mismo día con la selección. Y al día siguiente me entrené con el Real Madrid. Si hubiera sido positivo, no habría podido viajar a Madrid, ni entrenar con la selección ni con el Real. Es una pena que los medios a veces busquen crear polémica", ha apuntado.

En cuanto al final de la 2019/2020 y el comienzo de la nueva temporada también ha hablado: "Creo que la preparación es muy importante. Tenía tres semanas de vacaciones, volví directamente. Necesitaba entrenar duro durante dos semanas para prepararme bien para el campeonato porque la temporada va a ser muy larga. Quiero evitar lesiones y estar preparado para todo un año. Era importante entrenar bien".

Thibaut Courtois en un entrenamiento con el Real Madrid

"Y me quedé unos días con la selección, pero por respeto a mis compañeros creía que no debía jugar porque no estaba en mi mejor momento. Había otros jugadores que ya habían avanzado en su preparación, en Bélgica o en Francia. Pensé que era importante para mí hacer la preparación con el Madrid", ha añadido Courtois.

Lo que sí ha afirmado el portero es que el Real Madrid es el favorito para conquistar el título: "Creo que con nuestras diez victorias en diez partidos tras el confinamiento nos convierten en uno de los favoritos. Pero equipos como el Barcelona o el Atlético siguen ahí, así que va a ser una bonita temporada. Por supuesto, espero que podamos ganar. Seguirá siendo un buen año aunque será diferente por el coronavirus porque no hay aficionados en los estadios. Esperemos que cambie pronto".

Un Real Madrid que no ha fichado a ningún futbolista, aunque sí ha repescado a algunos de los cedidos: "Con el período del coronavirus, los dirigentes querían tener cuidado con el dinero. Hemos sumado a Odegaard de la Real Sociedad, donde jugó una muy buena temporada. Tenemos un núcleo muy bueno para competir por todos los títulos".

Hazard

También ha hablado sobre su compatriota, quien no entró en la lista para jugar frente a la Real Sociedad: "De momento Eden está entrenando con el preparador físico, esperamos que pronto pueda incorporarse con el equipo. Creo que se siente bien, pronto podrá ayudarnos a ganar partidos".

Eden Hazard, durante un entrenamiento del Real Madrid

"¿Qué Hazard tiene una presión enorme? Sí, siempre es así en el Real Madrid. Hay que ganar, ganar, ganar, si pierdes una vez, tienes la presión para ganar el próximo partido. Esa es la vida de un jugador del Real Madrid y hay que acostumbrarse", ha añadido sobre Eden Hazard.

¿Champions o Eurocopa?

"¿Qué prefiero ganar, el título, la Champions o la Eurocopa con los Red Devils? Siempre es una buena pregunta, obviamente quiero ganarlo todo. La Champions League sigue siendo un sueño que quiero cumplir con el Real Madrid y la Eurocopa con Bélgica sería escribir la historia de nuestro país… Espero ganarlo todo", ha sentenciado un Courtois muy ambicioso.

