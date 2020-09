Odegaard, el fichaje del Real Madrid para el debut ante la Real Sociedad

El Real Madrid se estrena en partido oficial ante la Real Sociedad. Será el primer duelo del equipo merengue desde la Champions. Semanas sin jugar un encuentro de relevancia y con un solo amistoso realizado esta semana en Valdebebas. El conjunto de Zinedine Zidane probará su estado de forma contra los vascos, que vienen de empatar en la jornada uno ante el Valladolid. Y hay un nombre que resalta sobre el resto.

El joven Martin Odegaard tiene muchas papeletas de viajar con el equipo. El noruego no ha pasado días fáciles y los problemas físicos le dejaron apartado del resto de sus compañeros. Sin embargo, después de varias sesiones, el centrocampista ha vuelto a prepararse con los demás jugadores del Real Madrid. En plena forma y postulándose como uno más del plantel de Zidane para la primera jornada.

Odegaard, de hecho, no jugó el duelo ante el Getafe. Ese amistoso que preparó el conjunto blanco y que se entendió como una especie de entrenamiento con invitados especiales. Fue a puerta cerrada y los goles los lideró Benzema. Pero el noruego, por esas dolencias, no pudo ser parte de la rotación de Zizou.

Odegaard durante un entrenamiento del Real Madrid frente a Varane

Tras su recuperación en las últimas horas, Odegaard ha completado el entrenamiento sin mayor inconveniente y se espera que entre en la convocatoria del Real Madrid. Todas las miradas estarán puestas sobre él, pues es la cara nueva del equipo esta temporada sin fichajes galácticos. Más presión, aunque el noruego sepa perfectamente jugar en dichos términos.

La apuesta del Madrid

El club merengue confió en él cuando solo tenía 15. Corría el año 2015 y Odegaard era un desconocido para la mayoría. La entidad optó por su fichaje y cinco años después ya tiene su hueco fijo en el primer equipo. No ha sido fácil y él mismo lo ha llegado a reconocer. No por el trato del Madrid, que siempre ha mantenido una estrategia de defensa para formar a una estrella, sino por las críticas recibidas externamente.

"Cuando llegué a Madrid eran negativas. Quizás una atención muy negativa. Yo creo que no siempre es blanco o negro, siempre se puede hacer críticas pero que estén a medio camino. De todas formas trato de pensar solo en el día siguiente y seguir mejorando, es lo más importante. Cuando juegas al fútbol no puedes pensar siempre en lo que dicen los demás", aseguró hace unos meses.

Con ese conocimiento y experiencia, Odegaard está perfectamente preparado para asentarse en el Real Madrid de Zidane. Su presencia ante la Real Sociedad evaluará el gran desarrollo protagonizado la pasada temporada y, además, servirá para determinar el papel que el francés le dará a lo largo de la campaña.

Isco Alarcón y Martin Odegaard, durante un entrenamiento del Real Madrid

El propio entrenador fue el encargado de que su cesión lejos de la capital acabara. La Real quería mantenerle y el club merengue, siempre atento a las decisiones del técnico, planteó todos los escenarios. Pero Zidane, insistente, optó por descolgar el teléfono. Contactó con Odegaard y le explicó sus intenciones. Y el noruego ya está a unos días de cumplir su gran sueño.

Reencuentro con la Real

El destino ha querido que Odegaard, en caso de debutar esta temporada, lo haga contra el equipo que le vio crecer. El noruego ha establecido un estrecho vínculo con la entidad vasca y así lo reflejó cuando se despidió del club. Les envió un mensaje de "despedida y, sobre todo, de agradecimiento por un año inolvidable". Y es que en la Real Odegaard se convirtió en todo un futbolista de élite.

"He vivido grandes momentos: la presentación, mi primer gol, la clasificación a la final y a la Europa League, y mucho más. Me habéis hecho sentir un canterano más", recalcó. "Todo el cariño que me habéis demostrado en el campo y en el día a día nunca lo olvidaré". Con ellos jugó 31 partidos de Liga y cinco de Copa para un total de siete goles. Cifra más que suficiente teniendo en cuenta que su posición no es la de delantero.

El hecho de que Odegaard conozca bien a la Real, además, es un punto a su favor para que Zidane le intruduzca en el plan para Anoeta. Meses después podrá volver a pisar el mismo césped, pero con una camiseta diferente y unos objetivos mucho más ambiciosos.

