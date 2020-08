La Premier y el Sevilla se disputan a Reguilón: 20 millones y opción de compra para el Madrid

Sergio Reguilón es uno de los nombres de moda tras su gran temporada en el Sevilla FC. El jugador propiedad del Real Madrid se ha lucido en la banda izquierda del equipo de Nervión y junto a Jesús Navas ha formado un tándem de carrileros imparables, eficaces en defensa y muy peligrosos en ataque. Por eso, y tras la guinda de la Europa League con la que ha cerrado una sensacional temporada, es uno de los jugadores más cotizados del mercado.

En el Real Madrid saben que el jugador cuenta con un cartel inmejorable, por eso quieren elegir cuidadosamente cuál va a ser su próximo destino, sin desoír tampoco cuáles son las preferencias del jugador, que con una sensacional temporada se ha ganado opinar en el asunto. Sin embargo hay una serie de puntos que son necesarios aclarar y que marcarán el devenir de cualquier operación por el jugador.

El primero de esos puntos es el precio. En la plantilla actual del Real Madrid, Sergio Reguilón no tiene sitio. Es un hecho que hoy por hoy no entra en los planes de Zinedine Zidane, por ello en la entidad blanca le buscan la mejor salida posible. Aún así, cuenta con una gran valoración por parte del club, que no negociará por el jugador si no llegan ofertas superiores a 20 millones de euros.

Zidane, pensativo, durante un partido del Real Madrid EFE

En el club son conscientes de que este no es el mejor verano para grandes traspasos. La crisis sanitaria de la Covid-19 ha diezmado las arcas de todos los equipos, además de que será un periodo estival más corto que de costumbre, ya que en apenas un mes vuelve la competición. Por eso, los equipos que quieran hacer fichajes tendrán que ir a tiro hecho y no alargarse en las negociaciones.

Desde el conjunto merengue consideran que la operación debería superar esos 20 millones de euros por el lateral español, ya que se encuentra en un gran estado de forma tras haber rendido con creces en uno de los equipos más punteros de la liga española, reciente campeón de la Europa League.

Opción de compra

Además, el Real Madrid quiere introducir una condición en la venta del jugador, y es una opción de compra futura por parte del club blanco, sabedor del gran rendimiento que puede dar y que por eso no quiere despedirse por completo de sus opciones sobre él. El traspaso de Reguilón deberá incluir esa opción de compra en la que habría que negociar el precio y los años que duraría y en los que se podría hacer efectivo.

En la entidad blanca afirman que el jugador ahora mismo no tiene sitio en la plantilla tras la gran temporada de Mendy y la continuidad de Marcelo que, tras superar un bajón en su rendimiento, esta temporada ha recuperado la moral y las ganas por seguir peleando por el puesto, y afirma que quiere continuar de blanco unos años más. Sin embargo, el segundo capitán del equipo tiene ya 32 años y el club está obligado a pensar ya en un recambio para el futuro, y Reguilón podría entrar en esos planes.

Los destinos de Reguilón

Para efectuarse la venta de Reguilón se necesita un destino, y al jugador madrileño no le faltan. El Sevilla, equipo en el que ha permanecido esta temporada y en el que ha cuajado un gran curso, quiere que se quede, pero los 20 millones que pide actualmente el Real Madrid pueden ser un montante demasiado alto para el club hispalense. Sin embargo, nadie mejor que la entidad de Nervión y que el cuerpo técnico de Julen Lopetegui saben el gran rendimiento que puede dar y que, por supuesto, vale esos 20 millones incluso en tiempos de la Covid-19.

Sergio Reguilón, durante el calentamiento de la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de MIlán REUTERS

No obstante, donde el jugador cuenta con un mayor cartel es en la Premier League. Reguilón ha causado sensación en Inglaterra y por eso muchos equipos de las islas británicas ya se han interesado y han preguntado por la situación del lateral. El que más cerca estuvo de llevárselo fue el Chelsea, que finalmente parece haberse decantado por el fichaje del lateral izquierdo del Leicester Ben Chilwell. Salvo sorpresa, el equipo de Frank Lampard parece estar fuera de la ecuación, aunque no habría que descartarle.

Reguilón cuenta con pretendientes también en Italia. El Nápoles fue uno de los equipos que más interesado ha estado e incluso su director deportivo, Giuntoli, admitió haberle pedido al Real Madrid el fichaje del jugador, pero reconoció que de momento las exigencias del club blanco eran demasiadas. Además, el directivo italiano también reconoció que la puja de la Premier League era un impedimento para poder ficharle.

Por ello, y tras la buena noticia de haber sido convocado por la Selección Española, hecho que revaloriza aun más a Reguilón, el lateral zurdo sigue deshojando la margarita de su futuro para decidir cuál será su nuevo destino. Al menos, este año ha podido levantar un título importante con el Sevilla, lo que ha acelerado también su proceso de maduración. Lo único que de momento tiene claro es que el Madrid no le quiere perder la pista y que por eso sigue estando dentro de sus planes a futuro.

[Más información: De Bale a James: el Real Madrid busca ocho salidas para cerrar su plantilla]