El elogio de Guardiola al Real Madrid para defender al City: "Ganar al rey te da confianza"

Pep Guardiola ha vuelto a elogiar al Real Madrid. Sus palabras positivas hacia el club merengue se están convirtiendo en algo habitual. Y, en esta ocasión, también sirven para defender las opciones que tiene su Manchester City en la Champions League.

El equipo inglés, que no ha figurado como uno de los favoritos del torneo, se verás las caras ante el Lyon. Ese será su último rival antes de llegar a las tan ansiadas semifinales de la competición continental. A priori, su rival no tiene una gran complejidad si se compara con otros. Sin embargo, haber eliminado a la Juventus les da cierto respeto.

Guardiola, en la rueda de prensa del club británico, quiso recalcar por qué ahora son otro equipo con respecto al de hace unos días. Su razón es tan simple como destacar que ganaron al Real Madrid, equipo líder en una competición como la Champions. "Por supuesto que era importante", aseguró sobre el triunfo contra los blancos, porque son "los reyes de esta competición".

Ese chute de motivación hace que el City se reafirme como candidato al título. El propio Guardiola ha afirmado que "cada año" se puede observar cómo "está creciendo" el equipo de Mánchester. Y "no solo en los resultados", sino también "como organización". "Los clubes de élite siempre estarán aquí. Madrid, Barça, Bayern... En las eliminatorias puede pasar", subrayó.

Por ello, recalcó que están "preparados" como equipo y él "orgulloso" como entrenador. El City lleva semanas trabajando para llegar lejos en esta Champions, que a partido único y en campo neutral da más vida a los equipos con menos experiencia. "Quiero ver a mi equipo ser quien es, hacer todo lo que tienen en su alma, en su mente y después de eso el fútbol dictará si lo merecemos", afirmó.

Zinedine Zidane y Pep Guardiola se saludan antes del inicio del partido REUTERS

Seguidor de Zidane

Guardiola, al término del duelo ante el Real Madrid, protagonizó una imagen que rápidamente se hizo viral. El técnico del Manchester City y Zidane se quedaron hablando durante algunos minutos. Ambos, tranquilos y sin jugadores de por medio, charlaron sobre el encuentro disputado.

El entrenador del City acudió posteriormente a la rueda de prensa y, ante las preguntas de los medios de comunicación, explicó qué había sucedido con el entrenador del Real Madrid.

"He felicitado a Zidane por La Liga. Siempre he dicho que ganar La Liga o la Premier es lo más difícil del fútbol, requiere estar once meses a tope. Hemos hablado de las familias", desveló el catalán. Pero, además, quiso recalcar su relación especial: "Era uno de mis ídolos cuando yo jugaba, nos enfrentamos con las selecciones".

En aquella ocasión, Guardiola también elogió al Real Madrid, un equipo que "cuando uno está en el banquillo" puede comprobar "lo que son". "Han ganado la Liga, todos sabemos lo que es eso, y tres Champions seguidas", recordó en aquella ocasión para "darle crédito" a lo que consiguieron con su 2-1. Ante la sorpresa de sus palabras, bromeó: "Si digo cosas buenas es porque le hago la pelota".

