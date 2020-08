El mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación: "Este escudo siempre merece lo máximo"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, hizo balance de la temporada tras la eliminación de la Champions League frente al Manchester City, poniendo en valor la Liga y Supercopa de España conquistadas este curso, pero admitiendo que cierran el curso con "sabor agridulce" y "tristes".

"Acaba una temporada atípica y extraña, muy dura para todos. El sabor es agridulce porque somos el Real Madrid y estamos obligados a ganarlo todo. Hay que dar mérito a la Liga, y más a una tan excepcional, y a la Supercopa, pero nos vamos tristes por la eliminación de la Champions", reconoció en una publicación en redes sociales.

"Queríamos más. Toca descansar par volver a por todas la próxima temporada. Este escudo y esta historia merecen siempre lo máximo. En la victoria, en la derrota, siempre Hala Madrid", añadió.

Ramos se perdió el último partido de la temporada en el Etihad Stadium por sanción y junto al texto de balance publicó una imagen sufriendo en la grada en el partido ante el Manchester City. Terminó agradeciendo el apoyo del madridismo. "Gracias por vuestro apoyo incondicional, incluso en la distancia".

En línea con el club

Todo el mundo siguió esta línea de dar valor a lo conseguido, pero evidenciar que este club tiene que apostarlo todo a la máxima competición continental. "Siempre queremos ganar. Los jugadores siempre quieren ganar. Hay que estar muy orgullosos de lo que hicieron los futbolistas. Cuando lo das todo en el campo es lo importante. Los rivales lo hicieron bien", expuso Zidane en rueda de prensa.

Pese al golpe que ha supuesto esta prematura eliminación en la Champions, en la ronda de octavos de final, Rodrygo Goes puso a la temporada "un 9". "No es un 10 por la Champions, pero hemos hecho una gran temporada", afirmó el ex del Santos. Lo cierto es que el brasileño acaba su primera temporada como futbolista del Real Madrid con dos títulos bajo el brazo: la Supercopa de España y La Liga.

Tras el 2-1, el Real Madrid queda eliminado de la Champions League rozando los cuartos de final y también dio la cara Eden Hazard. Algo que "es duro" porque "en este club quieres ganarlo todo, especialmente la Champions League", pero que hay que olvidar cuanto antes. Los merengues no se reencontrarán con Lisboa y acaban la temporada más anómala de la historia del fútbol.

El delantero ya piensa en el futuro, "con ilusión", y teniendo en cuenta que han hecho "una liga espectacular" la cual consiguieron levantar una jornada antes de terminar la temporada y sin haber perdido ningún partido después del confinamiento. El futuro, visto por Hazard, es esperanzador. "Vamos a volver con más hambre y ganas de darlo todo, que es lo que exige este club", sentenció.

