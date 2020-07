Modric a un 'novato' Rodrygo: "Respétame que soy mayor como para ser tu padre"

Rodrygo Goes está a punto de dar por cerrado su primer año en el Real Madrid. Haciendo balance, se podría decir que ha estado cargado de cosas positivas y ha superado las expectativas pese a haber tenido altibajos. Integrado en el vestuario y cada vez más cómodo en el fútbol español, al brasileño también se le ha visto acercarse a los aficionados blancos en más de una ocasión. La última ha sido en Twitter.

Rodrygo respondió este viernes a varias preguntas que le hicieron sus seguidores en la red sociales y que permiten descubrir más su persona, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

También desveló algunas anécdotas de dentro del vestuario del Real Madrid, como su relación con Luka Modric, quien curiosamente tiene la misma edad que el padre de Rodrygo. Ahí empezó la amistad entre los dos compañeros blancos que pertenecen a generaciones diferentes.

"Tenemos una relación muy buena, una relación de padre e hijo. Cuando se enteró que mi padre tenía 35 años no se lo creía y luego me dijo: "Pues respétame que soy lo mayor como para ser tu padre". Desde entonces, él siempre me llama hijo y yo lo llamo papá", contó Rodrygo sobre su relación con Modric.

Las supersticiones de Rodrygo

Rodrygo también habló de algunas supersticiones que sigue en su carrera: "Siempre me pongo primero la bota derecha y la espinillera derecha, luego ato la bota derecha... Cuando salto al campo siempre pongo primero el pie derecho, nunca piso la línea... y siempre voy al baño antes. Y no digo más porque estoy un poco loco de las que tengo".

Jugar al lado de Hazard

Modric no fue el único compañero del que habló Rodrygo con sus seguidores. También lo hizo de Eden Hazard, a quien se rindió por su trayectoria: "Jugar a su lado es un sueño para mí porque es uno de mis ídolos. Hazard es demasiado y es un honor estar a su lado".

Rodrygo controla el balón pese a la presión de Xavier Quintillá EFE

Test a Rodrygo

Por último, Rodrygo también respondió algunas preguntas cortas que le hicieron sus fans y que iban desde sus ídolos hasta su vida en España y su gastronomía tan rica y diferente:

Su futbolista preferido: "Cristiano Ronaldo".

Leyendas con las que habría soñado jugar: "Pelé, Ronaldo Nazario, Zidane, Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo".

Comida española favorita: "La paella valenciana".

