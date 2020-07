Zidane, tranquilo con su futuro : "Yo tengo contrato y estoy a gusto aquí"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, comparece en rueda de prensa telemática para analizar el último partido de liga que los blancos tendrán frente al Club Deportivo Leganés. El conjunto madridista cerrará la temporada con un derbi madrileño frente al equipo pepinero.

Los blancos llegan si jugarse nada ya que, tras su victoria frente al Villarreal en la última jornada, el cuadro merengue se proclamó campeón de liga por 34ª vez en su historia tras un sprint final apoteósico donde los blancos suman ya 10 victorias en 10 partidos desde que se reanudara la competición.

Sin embargo, los de Zidane saldrán con todo a Butarque, no solo pare respetar la competición y al rival, el equipo del 'Vasco' Aguirre, si no porque el vestuario se propuso alcanzar los 11 triunfos en los 11 partidos que quedaban de liga y así lo intentarán hacer en la jornada que cierra el calendario 2019/2020.

Zinedine Zidane posa para los fotógrafos con el título de campeón de Liga REUTERS

Sobre la posibilidad de fichar

"Todavía falta al Champions, falta competición no vamos a hablar de cosas todavía. Ya hablaré con el presidente si tengo que hablar cuando terminemos de todo eso".

Zidane no se siente especial

"No me siento especial, me siento afortunado de estar aquí todos los días con estos jugadores y este club. Eso sí lo pienso siempre porque alguna vez pasará y se acabará, por eso lo tengo en mi cabeza”.

Benzema, Pichichi

"Claro que me gustaría por Karim. Eso no significa nada. No voy a decir quien va a jugar, pero como siempre. Me gustaría porque es un jugador que lo ha hecho bien, pero se va a decidir al final cómo acaba todo eso".

El mérito de ganar La Liga sin Cristiano

"Cada cosa que conseguimos tiene el mérito del equipo. No hay que despreciar nada, sobre todo esta que la hemos peleado hasta el final. Siempre es complicado, pero hay que disfrutarlo y respetar al rival de mañana y al partido”.

Zidane no se pone nota

"No me voy a poner una nota. Los periodistas hacéis eso. Yo dije que era mejor jugador que entrenador porque era lo que pensaba. Me alegro de mi carrera en los dos. Jugador fue mi pasión y fueron como 20 años, ahora como entrenador solo llevo 4 o 5 años, por eso no me pongo nota de nada".

No entra en debates

"No tengo espina de nada. Solo disfruto con lo que hago. Siempre hay debates, pero yo nunca entre en ellos. Mi pasión era jugar al fútbol, y jugué, y ahora es entrenar y lo hago con los mejores del mundo y en el mejor club. En lo demás no entro, no hago valoración".

Sobre su continuidad

"Yo estoy aquí, nadie sabe lo que va a pasar. Por eso no hablo del próximo año, ni del siguiente. Yo tengo mi contrato, estoy a gusto y estoy tranquilo con mi situación. Esto cambia de un día a otro, el fútbol es así".

Confianza ante el City

"El partido del City sabemos que va a ser complicado, ya lo vimos en la ida. Pero esto no cambia nada, nosotros no vamos a dejar de luchar, vamos a pelear hasta el último segundo del partido".

La idea del equilibrio

"No son 10 partidos o 38. En el fútbol hay que tener equilibrio siempre. Nosotros ahora lo tenemos con regularidad, sobre todo defensivamente. No se trata solo de un portero o de una defensa, si no de atacar y defender todos, y hemos conseguido que todos lo hagamos. Me gusta hablar del equilibrio. Dicen que ofensivamente no damos mucho, pero no es así. Tú puedes dar mucho como en Granada que jugamos muy bien, y hay otros que nos cuesta más. Pero siempre queremos equilibrio. No hay que olvidar que en frente hay un rival que a veces no te deja. Esto es lo bonito del fútbol y es como yo lo veo, son mis sensaciones”.

Motivados ante el Leganés

"La motivación sale porque es La Liga, porque llevamos esta camiseta que nos obliga a ganar, es el ADN del club. No es un amistoso, es un partido de liga y queremos hacerlo bien".

Su timidez del segundo plano

"Yo soy como soy, no voy a sacar pecho si no es mi forma de ser. Disfruto de lo que hago, tanto de futbolista como de entrenador. De verdad que me gusta, estoy alegre porque me pasan cosas buenas, pero no hay más. Es fútbol, nada más".

La mente puesta en el City

"No vamos a descansar dos semanas y media. Vamos a jugar mañana y tendremos unos días, pero no estamos de vacaciones. Ya tenemos puesta la mente en el City".

No está decepcionado con el Barça

"Cuando miras los partidos que ha hecho el Barcelona, creo que solo ha perdido un partido, ha ganado muchos, 6 o 7 de sus diez partidos, no se puede despreciar lo que ha hecho".

El papel de Aguirre

"Aguirre es un entrenador de mucha experiencia. Ha sido y es un gran entrenador que ha hecho grandes cosas y que ha llevado muy bien a sus equipos como ha hecho con el Leganés. Desde que soy entrenador miro a todos los entrenadores para sacar algo de los que tienen mucho".

Sin descanso

"No quiero probar nada, son las ganas de seguir ganando. Es lo que nos gusta. Mañana teneos otro partido, el undécimo. Se hablaron de 11 finales y por eso hay que ganarla, sin más. Hacer las cosas bien hasta el último momento. La temporada no ha terminado, solo desconectaremos unos días y volveremos al City que es un partido importante en agosto".

