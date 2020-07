De Benzema a Gareth Bale: las notas del Real Madrid campeón de La Liga

El Real Madrid es el campeón de La Liga 2019/2020. La que siempre será recordada como 'La Liga del coronavirus' tendrá a los blancos como principales protagonistas para siempre después de que Sergio Ramos levantase un nuevo título nacional como capitán. El central ha sido el gran protagonista junto a Thibaut Courtois y Karim Benzema. El delantero aún lucha por un pichichi que pondría la guinda a su temporada. En cambio, en el otro lado están James Rodríguez y Gareth Bale, que si han estado en el foco es más por lo que hacían fuera de los terrenos de juego.

En cualquier caso, no se puede negar que ha sido una temporada de altibajos. Un inicio circunstancial y que puso incluso en el alambre a Zinedine Zidane fue remontado en los últimos meses del 2019. La aparición de Fede Valverde fue esencial para paliar la crisis y se encontró el culmen a ese buen estado de forma con un empate en el Camp Nou en el que los blancos merecieron más.

El 2020 ha sido casi perfecto. En enero y febrero el equipo fue un ciclón y solo la llegada de la Champions y la eliminación en Copa del Rey enturbió la situación. Aún así, los merengues malograrían la ventaja que consiguieron con la victoria ante los de Quique Setién en El Clásico del Santiago Bernabéu con una derrota ante el Betis justo cuando se produjo el parón por el Covid-19.

El regreso de la competición ha sido fulgurante para los blancos hasta el punto de conseguir diez victorias en diez partidos. No han tenido rival en este final exprés reducido a un solo mes. Mientras el Barça se ha dejado nueve puntos, ellos no han fallado. Un equipo cimentado de atrás hacia adelante ha conseguido la número 34 para las vitrinas de un Santiago Bernabéu ahora en obras. El Alfredo Di Stéfano tampoco se olvidará en los libros de historia por la consecución de este trofeo.

Courtois: 9

Thibaut es sin duda uno de los grandes responsables de la consecución de este título. El belga fue de menos a más y confirmó que la apuesta que hizo Zidane dándole preferencia vendiendo a Keylor Navas no fue en vano. Será el Zamora de esta Liga y se ha ganado la confianza de todo el madridismo. Portero destinado a hacer época en la portería del Santiago Bernabéu.

Areola: 6

Cumplió el portero suplente que llegó, precisamente, en ese traspaso del costarricense. Asumió que su papel era el de estar en forma por si fallaba Courtois y le sustituyó de forma satisfactoria en Liga. Lástima de ese mal partido en Copa del Rey ante la Real Sociedad, porque su temporada habría merecido que su relación con el Real Madrid no fuera de una simple cesión.

Carvajal: 7

Insustituible en el lateral derecho. Ni Odriozola durante el tiempo en el que estuvo, ni Achraf desde Dortmund han conseguido hacer tambalear a un jugador de época. Aún así, tuvo algunos momentos de altibajos sobre todo al principio de la temporada. El canterano blanco que puso la primera piedra de Valdebebas ha acabado de forma extraordinaria la temporada, no ha tenido más descanso que cumplir con un ciclo de tarjetas amarillas y nadie le ha podido reprochar nada.

Nacho: 6

Cumplidor es el adjetivo que siempre le ha definido, pero es que es la realidad. El defensa multiusos, aún así, ha tenido varios problemas físicos que le han tenido durante la temporada algo apartado. Apareció en un momento clave como fue la salida al José Zorrilla en la que marcó el único gol del partido. Otra temporada en el primer equipo demostrando que quedará en la historia como uno de los que más tiempo desarrolló su carrera en el club.

Sergio Ramos: 9

Capitán, alma y corazón de este equipo. Sergio Ramos sigue siendo el jugador más importante del equipo después de la salida de Cristiano Ronaldo. El de Camas es el mejor defensa del mundo, aunque no siempre sea el que más en forma está. Pero, cuando los astros le sonríen, no tiene rival en la posición en todo el globo. Este año lo cerrará como el segundo máximo goleador del equipo por los penaltis. No hay portero por ahora que consiga adivinar uno.

Varane: 8

Ha crecido a la sombra de Ramos para convertirse en un central de su mismo nivel. Campeón de todo a sus 27 años sigue con hambre para pasar a la historia como uno de los mejores de siempre. Este animal físico no tiene ningún problema para liderar la zaga si el capitán no está. De hecho, ya es el cuarto con esa responsabilidad en la escala de la plantilla. En Manchester tendrá otra gran cita para demostrar que también sabe rendir sin el andaluz.

Militao: 6

El brasileño comenzó dejando algunas dudas de su rendimiento. Los vértigos de su presentación se reprodujeron en sus primeros partidos en los que no estuvo a la altura del equipo. La juventud de Militao estaba pasando factura, pero poco a poco Zidane ha ido puliendo sus defectos y ha aprendido muchísimo de Varane y Ramos, los mejores profesores en el mundo que podría tener. Ante el City, como su compañero en la zaga, tendrá su gran examen.

Mendy: 8

Otra apuesta de Zidane que sale cara. No de precio, si no en el giro de la moneda. El lateral también ha ido de menos a más hasta asentarse en la titularidad. La gran cantidad de problemas físicos que ha tenido Marcelo le han permitido progresar aún más hasta demostrar que es una bestia física que, aunque tiene que pulir algunas cuestiones con el balón, tiene un futuro muy prometedor. Al amparo del técnico francés, cualquier cosa es posible.

Marcelo: 6

El brasileño no ha vivido su mejor temporada, sobre todo, por los problemas físicos. Aún así, ha encontrado en Mendy un aliado para delegar la responsabilidad de tener que estar siempre al cien por cien, algo que la edad está demostrando que ya no es siempre posible. Con todo esto, Marcelo tiene tanta calidad que es capaz de seguir siendo diferencial.

Casemiro: 8

El centrocampista total ha llegado en esta 2019/2020. Si ya su despliegue físico para acaparar campo a la hora de defender asombraba, ahora Zidane ha descubierto que puede ser una pieza más que útil defensivamente. Casemiro ha adelantado su posición para incorporarse y sorprender cuando los partidos se trababan y ha conseguido goles muy importantes. Parecía imposible, pero el '14' tiene margen de mejora. Esencial por el título.

Fede Valverde: 7

El descubrimiento de la temporada. Apareció como un soplo de aire fresco en un Madrid que empezaba a encallarse demasiado pronto, como en otras campañas pasadas. El uruguayo subió un punto la intensidad del equipo, ha demostrado ser valioso defensivamente para dar equilibrio, pero también ofensivamente con su conducción. Tiene mucho que dar al Real Madrid. Zidane le ha sabido dosificar.

Modric: 7

Increíble final de temporada. Si a alguien le vino bien parar tres meses ha sido al croata. Modric ha alcanzado el nivel que le hizo ganar el Balón de Oro y el The Best hace un par de años ya. Eso sí, su principio de temporada hacía vislumbrar que no tenía el mismo frescor que antes y que los 34 años le pasaban factura. Todas esas dudas se han despejado ahora. Está para hacer más cosas grandes en el Real Madrid.

Kroos: 7

Es el más regular siempre y esta temporada no ha desentonado. Su rendimiento marca el estado del equipo y, cuando no ha estado, se ha notado. El alemán pasará a la historia como uno de los mejores y completa ese tridente que tanta gloria le ha dado a Zidane y al Real Madrid. Ídolo de la afición, igual de esencial que sus compañeros en el centro del campo, suma un nuevo título de blanco.

James Rodríguez: 1

Más fuera que dentro del Madrid. El colombiano tuvo su momento sobre el campo a pesar de estar a punto de salir el verano pasado rumbo al Atlético. Tuvo su cresta de la ola al principio de la campaña, pero el mar le tragó y se ha pasado los últimos partidos en la grada. Lástima de este final de etapa para un jugador que pudo marcar época.

Isco Alarcón: 6

El malagueño ha vuelto a demostrar que su sitio en el Real Madrid está asegurado. Es el comodín de Zidane cuando quiere darle importancia al balón. Es de los mejores jugadores del equipo con él en los pies y el madridismo tiene un sitio en su corazón por lo que deja en el campo. Otra liga para 'Magia', otra muestra de que, aunque el esquema de este equipo no le ayuda, siempre se puede adaptar para que tenga un hueco.

Lucas Vázquez: 5

No le han acompañado las lesiones, pero sigue siendo esencial para Zidane. El gallego ha sumado minutos importantes, sobre todo al final de temporada cuando le tocó hacer de lateral derecho. El canterano siempre está en el candelero por su calidad, pero no se puede dudar de su empeño y su trabajo para siempre tener un hueco en una de las mejores plantillas del mundo.

Gareth Bale: 1

Desaparecido y más trascendental por ser captado por las cámaras cuando salía del Santiago Bernabéu o cuando estaba en la grada del Alfredo Di Stéfano con los gestos que llamaban la atención. Siempre discutido, este año no ha cumplido tanto sobre el campo como para defender su presencia en la plantilla. Es indudable que ha dado mucho a esta entidad, pero no ayuda nada su actitud a pensar que debe seguir perteneciendo al Real Madrid.

Vinicius Jr.: 7

De menos a más sigue su progresión y este año ha tenido sus momentos importantes. El brasileño ha sido esencial para entender este título de Liga, sobre todo bajo la circunstancia de los problemas físicos de Hazard. Ha sido el jugador más desequilibrante y su choque frente al Barça en el Santiago Bernabéu le consagró como la gran perla del equipo. Ya ha tenido su gran noche en el campeonato nacional y ahora busca ese mismo foco en Europa. Manchester está en su catalejo.

Hazard: 6

Agria primera temporada de la estrella belga. Las lesiones han impedido ver a un mejor Hazard, pero los momentos en los que ha lucido, sí que parecía justificar su contratación. Es uno de los jugadores con más calidad de la plantilla y, si los problemas físicos le respetan, la próxima temporada está destinado a demostrar el liderazgo que le ha sido privado.

Rodrygo: 6

El brasileño, en su primera temporada y con 18 años, ha mejorado la impresión que se llevó el madridismo con Vinicius. Zidane ha confiado mucho en él en el regreso de la competición y se justifica teniendo en cuenta su forma de buscar el gol. Ha puesto el listón alto para la próxima temporada. El Real Madrid es para los más grandes y, con su edad, él ha demostrado no tener vértigo.

Asensio: 7

Grandísima noticia la de su recuperación en el final de temporada. Cuando parecía que no se le iba a poder ver, el confinamiento le ha venido bien para poder sentirse jugador de nuevo. Asensio ha visto portería en este final de temporada y ha dejado destellos como para pensar que el próximo año puede ser el jugador que prometió en sus primeras temporadas.

Brahim: 5

Otro año de experiencia para el joven jugador malagueño. Aunque su influencia en el equipo no ha sido importante, esta perla sigue mostrando destellos de su calidad cada vez que Zidane le da una oportunidad. Una cesión sería la mejor opción para verle con continuidad. Veremos si de cara a la próxima temporada se le ve en un Primera y de forma regular.

Benzema: 10

La estrella de este año sin duda ha sido el francés. Su papel en esta Liga es tan trascendental que las voces que piden el Balón de Oro para él cada vez se escuchan más alto. Esto dependerá, sobre todo, si los blancos remontan en Manchester, pero lo que ha hecho en la consecución de la 34ª nadie se lo quita ya. Si consigue el Pichichi, un reto complicado, el 10 se le quedaría corto. 21 goles como 21 soles para dar la razón de nuevo a Zidane sobre su fe ciega.

Jovic: 4

El serbio no ha tenido la mejor de las primeras temporadas. Se podría decir que el Real Madrid le ha superado. Ha dado más que hablar por lo que ha hecho fuera, sobre todo durante la pandemia, que dentro del campo. Los dos goles que ha marcado se hacen insuficientes para lo que se esperaba tras su temporada en el Eintracht. Zidane se cansa de repetir que cree en él, veremos si esa confianza encuentra respuesta.

Mariano: 5

El hispano-dominicano ha pasado otra temporada en el ostracismo, pero su empeño en triunfar en el Real Madrid le ha llevado a tener su momento. Marcó el gol que certificaba el triunfo ante el Barça en El Clásico del Santiago Bernabéu y se ganó los focos. Es un comodín, pero su alto salario no se sostiene con su rendimiento. Su futuro es una incógnita, pero él sigue luchando por triunfar en el equipo que le hizo crecer.

Zidane: 9

El brujo ha vuelto a triunfar. Regresó la temporada pasada para salvar a un equipo a la deriva otra vez. En un año ha conseguido volver a hacer al equipo ganador con el título de la Supercopa y el de esta Liga. La emoción que mostró sobre el césped del Alfredo Di Stéfano lo dijo todo. Es parte de este club y de su historia y no para de hacerla más legendaria. Se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera y que sus peticiones sean atendidas.

