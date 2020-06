Zidane apuesta por Isco y la dupla Hazard - Benzema ante el Espanyol

El Real Madrid consiguió el primer puesto de la clasificación de La Liga después de vencer al Mallorca en el Alfredo Di Stefano el pasado miércoles. El Barcelona recuperó el liderato, al menos de forma momentánea, este sábado. Pero lo hizo empatando contra el Celta. Por ello, ahora los blancos tienen la oportunidad de ampliar su distancia dos puntos por encima de los azulgrana, pero para ello tienen que ganar al Espanyol en el RCDE Stadium.

Para este duelo contra el conjunto perico, Zinedine Zidane ha recuperado a Casemiro, que se perdió el último encuentro por cumplir ciclo de tarjetas amarillas en Liga, pero no podrá contar con Ferland Mendy ni Luka Modric por esa misma razón. El brasileño vuelve al once inicial para formar centro del campo con Toni Kroos, que no fue titular entre semana, y Fede Valverde.

Pero la gran sorpresa en el once de Zidane es la apuesta por el regreso de Isco a la titularidad. El malagueño será el enganche del conjunto blanco en la vuelta también al 4-4-2 con Eden Hazard y Karim Benzema formando el ataque blanco. El entrenador francés recupera a un jugador que había perdido trascendencia por culpa de unos problemas físicos antes del partido ante el Valencia.

Se esperaba que el francés pudiera rotar a Raphael Varane en la defensa, pero, teniendo en cuenta la importancia del partido en el que pueden meter más distancia con respecto del Barça, Zidane ha decidido poner toda la carne en el asador. Dani Carvajal, Sergio Ramos y Marcelo formarán la zaga en el RCDE Stadium junto al central galo que sigue jugándolo todo: 5 de 5 y los partidos enteros.

El Espanyol, inestable

Ante un Espanyol que vive en una gran inestabilidad y que ha visto como este sábado destituían a su entrenador Abelardo Fernández, Zidane no quiere especular y vuelve a premiar a los jugadores que mejor rendimiento le están dando. Rufete será el técnico al que saludará este domingo el preparador del Real Madrid, que se estrenará con este marrón de recibir al equipo que era líder al comienzo de la jornada.

Es por esta razón que era una incógnita para el equipo técnico del Real Madrid qué jugadores se encontrarán en frente. Raúl De Tomás vuelve a la titularidad después de haber estado lesionado prácticamente desde que regresó el fútbol a España después del parón por el Covid-19. El exmerengue ha tenido muy mala suerte y no está pudiendo ayudar a los pericos como hizo nada más aterrizar en Barcelona.

Regresa Isco

Zidane da la alternativa a Vinicius Jr., el jugador más en forma de los blancos en los últimos partidos, para reenganchar a Isco Alarcón. El mediapunta ya tuvo minutos ante el Mallorca saliendo desde el banquillo, pero no había vuelto a la titularidad desde que se resintió de unos problemas físicos que le dejaron fuera del equipo algo más de una semana.

Once titular del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Espanyol, en partido correspondiente a la jornada 32 de La Liga, en el RCDE Stadium son: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Isco; Benzema y Hazard.

[Más información: Espanyol - Real Madrid: siga en directo el partido de La Liga]