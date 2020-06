¿Penalti a Benzema? Mateu Lahoz no sancionó esta acción de Diego López

Todos los árbitros de las radios que estaban comentando el Espanyol - Real Madrid en directo estaban de acuerdo: fue penalti. El conjunto de Zinedine Zidane se adelantaría en el marcador un minuto después, pero Mateu Lahoz dejó de pitar esta acción en el área perica en la que Diego López barrió a Karim Benzema después de una genialidad del delantero blanco.

El portero no entra en contacto con el balón, enreda al delantero del Real Madrid y le hace caer en el área mientras la pelota sale rechazada al área, donde después Hazard está a punto de marcar y solo lo evita la recuperación de Diego López. Una nueva acción en la que la moneda arbitral no cae del lado del Real Madrid, pero es que Mateu no acudió ni al monitor del VAR para revisarlo.

Benzema se quedó tumbado sobre el césped protestando la acción mientras el balón se iba a córner, una jugada que terminaría el mismo jugador francés haciendo una genialidad para que marcase Casemiro. La revisión de Mateu en conversación con la Sala VOR no duró más de un minuto y la acción quedó impune a pesar de la evidencia de la carga que evita que Benzema pueda girarse.

Posible penalti de Diego López sobre Karim Benzema

