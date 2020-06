El verano galáctico del Real Madrid: Mbappé y Haaland 2021

El 2020 quedará enmarcado en la historia como el año del coronavirus y todas las consecuencias que desencadenó la llegada de esta pandemia. El deporte no ha sido ajeno a esta crisis y ahí cabe hablar también del fútbol. Competiciones paradas, otras que se dieron por finalizadas y un mercado de fichajes por delante que en nada va a parecerse a las ventanas de transferencias de los últimos años.

En el Real Madrid saben que es un año diferente al resto y que no deben perder la cabeza si quieren mantener el famoso ecosistema blanco. En las temporadas pasadas se han venido haciendo los deberes con el fichaje de jóvenes de presente y sobre todo futuro. Sin ir más lejos, la apuesta por Fede Valverde ya está dando sus frutos. En lo que se refiere a nombres propios y mercado, dos nombres han venido sobresaliendo de un tiempo a acá: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Los dos futbolistas pueden ser compatibles. El delantero francés es un jugador muy completo, que puede jugar como punta de referencia, pero también ser un segundo delantero o escorarse más a la banda. Mientras que el noruego es lo que se conoce como un killer. Un matador dentro del área. Con 21 y 19 años respectivamente, el futuro es de ellos.

Kylian Mbappé

Para nadie es un secreto el interés del Real Madrid en el internacional galo. Desde que explotase en las filas del Mónaco su ascensión no ha echado el freno en ningún momento. Su futuro continúa estando en el aire y mientras desde Francia aseguran que solo renovará con el PSG si en su nuevo contrato figura una cláusula para poder fichar por el club blanco, en Inglaterra se habla del interés del Liverpool.

Mbappé, con el PSG Reuters

Se esperaba que Kylian Mbappé pudiese vestir de blanco ya, pero la crisis pospone su fichaje un año, a no ser que lo que ocurra en Champions League dé un giro a la situación de 180 grados. Salvo sorpresa mayúscula, el delantero continuará en el Parque de los Príncipes como mínimo un año más.

Su contrato con la entidad parisina acaba en 2022, por lo que 2021 se antoja como el momento perfecto para su desembarco en el Santiago Bernabéu. Los caminos de Real Madrid y Mbappé parecen destinados a cruzarse y es que él es el galáctico que espera el madridismo, pero también él quiere ver cumplido su sueño de niñez.

Erling Haaland

Sabedores de que el fichaje del francés tendrá que esperar a 2021 -o 2022 como muy tarde-, el conjunto de Concha Espina se fijó en el gran goleador del Borussia Dortmund. Si algo ha demostrado Erling Haaland a lo largo del último año es que en su ADN viene escrito con letras de oro la palabra gol.

Haaland celebra un gol contra el Borussia Dortmund Reuters

Se ha venido especulando mucho con su posible llegada este verano al Real Madrid, pero parece que en su caso también se esperará un poco más. El propio futbolista ha asegurado recientemente, en declaraciones para WAZ, que entre sus planes no está el dejar el Dortmund en estos momentos, Con Karim Benzema cerca de cumplir 33 años y con fútbol todavía en sus botas, esperar un año al noruego no sería traumático.

"No pienso mucho en el futuro, vivo el presente y decido qué es mejor para mi carrera en cada momento concreto. Por eso me incorporé al Dortmund en invierno, con toda la convicción. Es uno de los mejores equipos del mundo, he firmado un contrato largo -hasta junio de 2024- y prácticamente acabo de llegar. Así que ahora no pienso en irme para nada", explicó Haaland.

