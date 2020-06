La condición de Havertz para dar el 'sí, quiero' a su fichaje por el Real Madrid

Kai Havertz se ha convertido en uno de los nombres propios en estas últimas semanas. Al jugador se le ha vinculado con equipos como el Bayern Múnich, el Chelsea o el Real Madrid e incluso la Inteligencia Artificial, gracias a un estudio de Olocip, ha determinado que el valor del futbolista aumentaría más si fichase por el club blanco.

Cada vez gana más peso el rumor de que acabará vistiendo de blanco, pero desde el portal germano Sportbuzzer se ha señalado este mismo fin de semana que Havertz quier fichar por el Real Madrid, pero también que tiene una condición para dar el 'sí, quiero' definitivo.

Y es que aunque el jugador quiere acabar en el Santiago Bernabéu, lo que no entra en sus planes es llegar para no disponer de los minutos y la continuidad necesarios para no ver cortada su progresión. No hay que olvidar que el alemán cumplió el pasado 11 de junio 21 años.

Kai Havertz, con el Bayer Leverkusen EFE

Continuidad o no continuidad, esa es la cuestión. El joven futbolista sabe que en el conjunto merengue hay grandes centrocampistas que estarían por delante de él en la rotación, al menos de primeras. Casemiro, Kroos, Modric y Fede Valverde cuentan con el favor de Zidane, y todos ellos seguirán de blanco en la 2020/2021 salvo sorpresa mayúscula.

De hecho, un jugador como Martin Odegaard parece que continuará una temporada más como cedido en la Real Sociedad al haber exceso de jugadores en el primer equipo blanco, ya que si todo sigue el curso normal, Luka Modric continuará la temporada que viene en Concha Espina.

El deseo de Havertz es difícil de cumplir. Sí podría tener minutos importantes, pero no ser uno de los teóricos titulares, al menos en este momento. Pero la temporada siempre es larga y Zidane es de los entrenadores que le gusta mantener a todos sus pupilos enchufados.

Un jugador de futuro

Nadie obvia el talento del futbolista. En el portal especializado Transfermarkt se le tasa en una cantidad de 81 millones de euros. Antes de la crisis del coronavirus incluso esta cifra era superior, ya que a finales del pasado año su valor de mercado se situaba en los 90 'kilos'.

Havertz, en la grada viendo un partido del Bayer Leverkusen Reuters

En lo que va de presente curso, Kai Havertz ha disputado ya 41 encuentros, partidos que se ven traducidos en 3.502 minutos. Durante ese tiempo ha logrado marcar, entre todas las competiciones con el Bayer Leverkusen un total de 16 goles y 9 asistencias. 12 de esos tantos los ha marcado en la Bundesliga, quedándose solo sin ver puerta en la 2019/2010 en la Champions, mientras que en la Europa League sí que ha marcado 3 dianas.

No es fruto de un día. La pasada temporada ya superó los 3.500 minutos con el equipo de Leverkusen, así como los 40 partidos entre todas las competiciones que disputó el club alemán en la 2018/2019. Un curso antes, en la 2017/2018, ya empezó a dar muestras de lo que puede llegar a ser con sus 35 choques disputados, 4 goles y 9 asistencias.

