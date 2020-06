Saponjic y Maksimovic, juntos en la barbacoa y en la piscina de Jovic

La barbacoa de Luka Jovic con unos amigos fue el tema de conversación este domingo. El jugador del Real Madrid no incumplía el protocolo de LaLiga porque, según explicó Javier Tebas en El Partidazo de #Vamos después de hablar con el club, "no entrena con el resto de la plantilla. Pero unas imágenes de la pareja del jugador serbio han condenado a Nemanja Maksimovic e Ivan Saponjic.

Los jugadores de Getafe y Atlético de Madrid, respectivamente, también habrían estado en esa barbacoa después de que en una fotografía que subió e inmediatamente borró Sofija Milosevic, pareja de Jovic, salieran en la piscina junto al jugador del Real Madrid tal y cómo han contado Deportes Cuatro y la Cadena COPE.

Estos dos no tendrían la misma excusa que explicó Tebas, ya que ambos siguen entrenando con sus compañeros al mismo ritmo y en el mismo lugar. "He hablado con el Real Madrid, hay que recordar que Jovic no comparte lugares de entrenamiento con el resto de sus compañeros, pero el chico ha explicado que estaba con la gente con la que convive en su casa", desveló el presidente de LaLiga, por lo que él desconocía la situación de Maksimovic y Saponjic.

Eran menos de 10 personas

En esa fiesta también había más amigos de Jovic y la pareja de Maksimovic, Kristina, según las publicaciones de la novia del jugador del Real Madrid. En total, según estas imágenes, había unas nueve personas, por lo que no se habrían saltado el protocolo que indicaba que en fase 1 solo podría haber 10 personas en las reuniones en casa.

No así como la polémica barbacoa del Sevilla unas semanas atrás. Ever Banega, Lucas Ocampos, 'Mudo' Vázquez y Luuk De Jong se reunieron junto a sus parejas superando esa cifra y provocando que los jugadores tuvieran que entrenarse a parte hasta que pasaron los test y todos dieron negativo.

