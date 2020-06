"¿Sergio Ramos jugando en el nuevo Santiago Bernabéu? Intentaremos alargar el chicle..."

Sergio Ramos se prepara para la vuelta a La Liga con el Real Madrid mientras que su futuro sigue estando en el aire. Su contrato termina en junio de 2021 y sigue sin haber un acuerdo firmado, aunque todas las partes confían en que acaben llegando a buen puerto las conversaciones. Eso sí, el parón por la crisis del coronavirus ha dejado en stand by todo este tipo de negociaciones.

Sobre ello ha hablado René Ramos en Onda Cero este sábado. El hermano y representante del capitán del Real Madrid se ha referido a su situación y a la de todos los futbolistas a los que representa en esta nueva normalidad.

De Sergio dijo que espera que acabe renovando con el Madrid: "Representar a un hermano es mucho más difícil que representar a cualquier futbolista. El chicle se estirará hasta que podamos. La verdad que jugar en el Nuevo Bernabéu para él sería la retirada ideal. Físicamente está bien y ya se sube por las paredes".

René Ramos y Sergio Ramos Twitter: (@ReneRamos)

Sobre otro asunto en el que ha estado implicado Sergio, su plantón al Gobierno, se refirió también René: "Si te soy sincero no he hablado con Sergio de ese tema. No me hablo ahora con él, nuestra relación es por épocas", bromeó en Onda Cero.

El trabajo durante el confinamiento

"En el confinamiento el trabajo de los representantes al principio fue bastante duro porque había un parón importante y al final no se podía hacer mucho más. Después se han ido retomando los contactos y ya veremos cómo será el mercado de verano y cuándo empieza", dijo sobre el mercado de fichajes.

Explicó cómo ha sido la tarea de seguir de cerca el confinamiento de sus representados: "El 80-90% de representados están aquí en España y la mayoría son españoles. Siempre hemos estado atentos y pendientes de cómo era su día a día y sus diferentes situaciones".

[Más información: Los futbolistas, el azote del Gobierno en la crisis del Covid-19: del plantón de Ramos al mensaje de Reina]