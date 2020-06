Barnett: "No creo que Bale quiera volver a la Premier ya que está muy feliz en el Madrid"

Bale, sí. Bale, no. El futuro del futbolista galés es toda una incógnita desde que el verano pasado se viera frustrada su salida del Real Madrid. El jugador repite una y otra vez que es feliz en Madrid y que su plan es acabar su contrato de blanco, que termina en 2022. A menudo es su agente, Jonathan Barnett, el que habla al respecto de estos asuntos y lo ha vuelto a hacer en declaraciones a BBC Radio 4.

Barnet insiste en el mismo discurso: "Como siempre he dicho, él es muy feliz en Madrid", dijo el representante de Bale en la cadena inglesa. Y añadió al respecto de la vida del futbolista tras casi siete años en la capital española: "Lleva un estilo de vida muy agradable, no veo razones para que cambie", señaló.

Fue preguntado sobre la posibilidad de que Bale volviera a la Premier League tras triunfar en el Tottenham: "Volver sería una gran noticia", dijo. Aunque rápido aclaró: "Pero no creo que quiera hacerlo en estos momentos ya que está muy feliz de jugar en el Madrid", explicó.

Jonathan Barnett, presidente y fundado del Grupo Stellar. Foto: stellargroup.co.uk

Las intenciones de Bale

Aún así, no cierra las puertas al mercado pese a que no da muchas pistas: "No tengo ni idea de cuál es su valor de mercado, su salario es bastante alto y dónde quiere estar es muy importante en su vida. Son los clubes los que deben decidir qué quieren pagar por él".

Sobre las intenciones de Bale se mostró claro: "Financieramente querrá lo suficiente para el resto de su vida y para sus hijos y sus nietos". Y concluyó: "Bale lo ha ganado todo excepto la Copa del Mundo".

