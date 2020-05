Con lo puesto: así llegó Essien para fichar por el Real Madrid de Mourinho

José Mourinho ha tenido a lo largo de su carrera como entrenador varios futbolistas de confianza con los que ha ido contando en distintos proyectos. Uno de ellos es Michael Essien, a quien tuvo a sus órdenes tanto en el Chelsea como en el Real Madrid. De hecho, el propio técnico luso ha llegado a decir que es el "papi blanco" del jugador ghanés.

"No es mi jugador, es mi hijo, soy su papi blanco. Probablemente fue el único que me llevó a su casa, a su casa real. Al lugar donde nació, a la calle donde jugaba al fútbol cuando era niño. Me hizo enamorarme de Ghana, de Accra, donde vivía, porque entonces comprendí mejor su mentalidad. Entiendo por qué como jugador estaba listo para todo", dijo Mourinho sobre Essien.

"Estaba listo para morir por los otros jugadores, por el club, por el entrenador, porque estaba listo para jugar como lo hizo conmigo en el Real Madrid, con una rodilla que ya no era una rodilla. Era una rodilla destrozada, pero con esa personalidad, ese deseo y esa mentalidad que sufrió, siempre sufrió, pero siempre con una sonrisa. Michael sonríe mucho", aseguró el técnico.

El fichaje de Essien por el Madrid

Es por esta especial relación por la que no extraña que Essien lo dejase todo para jugar en el Real Madrid de Mourinho. En declaraciones para Ghanaweb ha explicado cómo se gestó todo: "Estaba con el Chelsea en Mónaco para el partido de la Supercopa contra el Atlético y un número extraño sonó, pero no contesté. Mi primo, que estaba en la habitación conmigo, me dijo que contestara. Volvieron a llamar y lo cogí"

"Solo con el 'hola' me di cuenta de quién era: Mourinho. Comenzamos a hablar y me dijo que había oído que me iba a ir al Arsenal, pero le dije que no era cierto. Después, me dijo que no lo hiciera. 'Ven conmigo', me dijo. '¿Dónde?', le pregunté: 'Al Madrid'", ha recordado recientemente el africano.

Essien

"Cuando todo se precipitó, tuvimos que cambiar nuestros planes porque estábamos a punto de salir del hotel al estadio para jugar contra el Atlético. El Real Madrid estaba haciendo el trato con mi agente y yo estaba en el autobús saliendo hacia al estadio. Ya estaba yendo y mi agente me llamó y me dijo que dónde estaba. Yo le dije que camino del estadio. Me ordenó que volviera al hotel, así que tuve que gritar al conductor que se detuviera. Les dije a mis compañeros que tenía que bajar del autobús", ha seguido.

Para finalizar reconociendo que llego con lo puesto a la capital española: "Tras la final fui al vestuario donde me despedí correctamente. Solo cogí mis espinilleras y mis botas. Al día siguiente estaba en un avión a Madrid. Fui a Madrid solo con mis botas, espinilleras, unos jeans, una camisa y mi chándal Chelsea. Llegué al aeropuerto donde José estaba esperándome".

[Más información - Mourinho y su estrecha relación con Essien: "Soy su 'papi blanco'"]