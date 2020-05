Ceballos: "Tengo contrato con el Real Madrid, no se me ha pasado el arroz"

Dani Ceballos continúa en Londres, donde espera la resolución de la Premier League. La liga inglesa apunta a volver a mediados de junio, pero varios medios británicos han señalado ya que los futbolistas están en pie de guerra ante la decisión de la más que posible reanudación del campeonato en medio de la crisis del coronavirus.

El futbolista llegó al Arsenal el pasado verano. Conocedor de que apenas tendría protagonismo en el Real Madrid de Zidane, el utrerano decidió coger el puente aéreo para recalar en las filas de los gunners. Cuando acabe la presente campaña, el centrocampista deberá volver a la capital española.

Sobre ello ha hablado durante una entrevista concedida a Deportes Cuatro. El futbolista ha expresado su deseo de poder triunfar en el club blanco: "Estoy contento y tengo contrato con el Real Madrid. Tengo 23 años, no se me ha pasado el arroz. Ahora me siento mucho más jugador y estoy preparado para cualquier reto que se me ponga por delante".

Dani Ceballos celebra un gol en el Benito Villamarín pidiendo perdón a la grada Instagram (danifuli10)

Ceballos está listo para el desafío que supone jugar en el Real Madrid. El centrocampista es uno de los jugadores españoles más importantes de su generación, algo que ya demostró el pasado verano en la conquista del Europeo con la Selección sub21. De hecho, son varios los equipos que le harían un hueco en sus plantillas la próxima temporada.

Bale y el Newcastle

Durante las últimas semanas se ha hablado sobre la posibilidad de que Gareth Bale acabe fichando por el Newcastle el próximo verano. Sobre esto también ha hablado Dani Ceballos: "Es una Liga que le vendría bastante bien, pero es un jugador fundamental para el Madrid. No nos olvidemos de todo lo que ha dado al club. Quien no confíe en él que se ponga las finales de Champions. Ha dado bastante al club".

