Illarramendi: "En el Real Madrid me faltó confianza en mí mismo"

Asier Illarramendi se lesionó hace ocho meses, truncando sus planes para la temporada 2019/2020. El de Mutriku ya ve la luz al final del túnel y está listo para volver a los terrenos de juego cuando así lo dicten las autoridades. Sobre esto, además de acerca de otros temas ha hablado con Ibon Zugasti, ciclista y youtuber.

"La temporada anterior había tenido otra lesión grave, jugué los últimos partidos, pero no estaba bien, pero este año cuando me estaba sintiendo sin molestias, tuve un resbalón y me rompí el peroné y otros ligamentos.Se hace duro, mucho tiempo fuera, entrenando en solitario y ves que no te va muy bien la recuperación, y sientes impotencia y frustración. Y espero que cuando pase todo esto esté ya con el equipo y pueda no tener más problemas", ha comentado Illarra.

El mediocentro no ha ocultado sus ganas de volver a jugar: "Cuando empecé a entrenar con el grupo, quedaba un mes para la final de Copa y el equipo que estaba a tope y me costaría entrar. Pero ahora se ha parado todo el mundo y esperemos que podamos jugar.Ganas no me faltan, para nosotros es un año muy bueno, y esperemos que podamos jugar y ganar, que nos hace mucha ilusión".

Gran temporada de la Real

Los txuri-urdin han completado hasta el parón obligado por el coronavirus una gran temporada: "Me ha tocado disfrutar de otra manera, desde la grada animando a los compañeros y viéndolos jugar me daban ganas de estar con ellos, pero lo estoy disfrutando mucho, aunque sea como aficionado".

"Creo que la clave es la unión que hay en el vestuario, el compromiso y la solidaridad, las ganas de trabajar. se ve un gran equipo, y luego depende de todo, porque ha habido partido que no hemos jugado bien y hemos logrado un buen resultado. Y ojalá se pueda completar la temporada y terminar como estar, ahí arriba", ha añadido.

Sobre Imanol Alguacil también ha hablado y le ha dedicado unas palabras de respeto y cariño: "Se nota mucho su mano, siempre ha confiado plenamente en todos los jugadores, su forma de trabajar y llevar el día a día a tope es lo que ha llevado al equipo hasta ahí. Esperamos que sigamos así hasta el final".

El Real Madrid Pese a que no es amigo de hablar del pasado, no ha podido evitar las preguntas sobre el Real Madrid: "Es otra dimensión, es uno de los mejores clubes del mundo y no tiene nada que ver con la Real. Justo llegué y en la pretemporada tuve un par de lesiones, y luego cuando empecé a jugar no jugué muy bien, o no hice lo que sabía hacer en aquel momento, y eso me pasó factura. Eres joven y tienes otra mentalidad, y en momentos clave me faltó confianza en mí mismo que luego con los años aprendes, y la clave fue esa, me faltó algo de confianza". Asier Illarramendi, en un partido del Real Madrid