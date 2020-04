Nacho: "Es importante que se vuelva a jugar al fútbol, la gente necesita pensar en otra cosa"

Nacho protagonizó un directo en Instagram con su hermano Álex, también canterano del Real Madrid y jugador del Cádiz. El futbolista del conjunto blanco habló sobre el esperado regreso del fútbol en España y señaló que "a no ser que pase algo raro" se volverá a jugar.

"Yo creo que sí es importante que se pueda volver a jugar por todo lo que se está hablando. El fútbol es importante en este país, la gente también necesita pensar en otra cosa y es una forma de entretener", comenzó diciendo el central.

"Hay mucha gente que está trabajando y al final el fútbol es nuestro trabajo. Se va a jugar a no ser que pase algo raro y cambie mucho la película estos días", continuó Nacho Fernández.

Nacho celebra su gol al Fenerbahce REUTERS

Todavía no hay fecha fija para el regreso a los entrenamientos en España, pero se espera que esto suceda a lo largo del mes de mayo. El plan es este y que ya entre junio y julio se puedan disputar las jornadas que quedan para el final de La Liga.

Sobre su futuro también habló: "¿El Cádiz? En el fútbol nunca se sabe. Tengo dos años de contrato y estoy en el club de mi vida. Me gustaría acabar mi carrera aquí porque es el club de mi vida. Cada verano salen noticias de que me voy y no sé lo que va a pasar. Cada verano hablo con mi entrenador, respetando la decisión del club y del entrenador y siempre llegamos a buen puerto. No sé qué pasará. No sé si jugaré en el Cádiz. La gente de allí me entiende perfectamente".

'Pelea' entre hermanos

Alex comenzó revelando una anécdota: "Una vez nos pegamos en un entrenamiento, me dio dos empujones. Íbamos en equipos diferentes, recuerdo que tiró alguien y el portero la paró. Se quedó el balón muerto con la portería vacía y voy yo motivadísimo a empujarla".

"No me dio tiempo a llegar al balón, me pegaron un palo por detrás y digo, '¿quién habrá sido?'. Cuando me levanté vi a mi hermano. Le dije, '¿Qué haces?'. Yo pensaba que me iba a pedir perdón, pero me dio otro empujón. Iba a por mí", añadió el jugador del Cádiz.

Nacho recogió el guante y contestó a su hermano. "Íbamos perdiendo, te pegué un palo por detrás, encima te levantaste y te pusiste chulito. Yo soy el mayor y no podía dejar que me comieras. Te di una como las que te daba en casa cuando éramos pequeños", dijo el central del Real Madrid entre risas.

