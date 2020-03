Rodrygo y su visita a Pelé cuando recibió el interés del Real Madrid

Rodrygo Goes ha concedido una pequeña entrevista a DAZN tras ser galardonado con el premio NxGn que entrega el portal Goal al mejor jugador joven del año. En ella ha hablado acerca de cómo se produjo su llegada al Real Madrid y varios detalles sobre sí mismo como sus referentes futbolísticos o sus impresiones al debutar con Brasil.

Sus ídolos

"Cristiano y Neymar son fuentes de inspiración, dos jugadores de los que soy un gran fan. Pelé, Neymar y Robinho representan mucho para mí y para mi equipo favorito también, que es el Santos. Neymar fue al que más seguí, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a los tres. Incluso antes de venir a Madrid fui a casa de Pelé y recibí su bendición antes de irme".

Jugar en el Real Madrid

"El Real Madrid es como Vila Belmiro -estadio del Santos-, un sueño para mí. Un sueño hecho realidad. Cualquiera que me conozca lo sabe. Mi gran sueño era jugar aquí, siempre veía los partidos".

Trato con Zidane

"Tengo muy buena relación con él, me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar, también destaca lo que hago bien".

Debutar con Brasil

"Este es el gran sueño de todo niño brasileño, vestir la camiseta de la Selección y yo encima pude debutar frente a Argentina. Espero vestir la camiseta de la Selección más a menudo. Sigo haciendo mi trabajo por aquí para ir convocado. Realmente, es el mayor sueño para un jugador profesional. El sueño de todo niño es vestir esta camiseta algún día, y yo he podido hacerlo realidad".

