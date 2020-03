Hazard se prepara para una Liga en verano: los plazos y una oportunidad para reivindicarse

El coronavirus sigue provocando muchas incertidumbres sobre cuándo podrá hacer vida normal el país. Esto incluye el fútbol que, sin ser de las cuestiones más preocupantes, mueve muchos intereses e ilusiones. Que vuelva La Liga también supondría un motivo para que los españoles vuelvan a creer en el regreso a la normalidad. El regreso de la competición servirá como una inyección de moral para una población diezmada por las consecuencias del Covid-19.

Asia, con todos los progresos que ha hecho y cuando parecía que estaba superando todos los problemas, ha vuelto a suspender las competiciones deportivas que estaban regresando a la acción. Además, China ha vuelto a cerrar sus fronteras para evitar repuntes. La vuelta a la normalidad va a ser una ardua tarea que llevará bastante tiempo y mucho trabajo, pero esta pandemia está consiguiendo unir a la población. Esa será la principal vía para el regreso a la vida que todos teníamos antes.

Estas noticias que llegan desde oriente no auguran un regreso rápido a la normalidad. Aunque Tebas mantenga su plan de volver como muy tarde a mediados de mayo, ya valora nuevas fechas y que La Liga se pueda disputar en verano. FIFA moverá ficha, alargará la temporada hasta que puedan terminar todas las competiciones y no habrá problemas con los contratos y cesiones que acaban el 30 de junio.

Eden Hazard se retira lesionado ante el Levante REUTERS

Hay una persona que ha encontrado un alivio en esta noticia: Eden Hazard. El belga sigue con su recuperación tras someterse a la operación de su tobillo en Dallas. La noticia de su recaída en forma de problemas en su tibia minó la moral de un equipo que confiaba en su regreso para afrontar el tramo final de la temporada con todos disponibles. El jugador franquicia no podría estar para el momento fundamental, pero el parón por el coronavirus ha cambiado el panorama.

Hazard, beneficiado

El belga necesita entre dos y tres meses para estar al cien por cien, por lo que una liga en junio le permitiría volver a tiempo para terminar la temporada. El plan es que a finales del mes de mayo pueda tocar balón. Mientras tanto está trabajando físicamente día tras día desde su hogar. Cada día recibe un mensaje de Zinedine Zidane para motivarle, para que no deje de creer. Porque este nuevo frente se antoja como una tercera oportunidad en su primera temporada como jugador del Real Madrid.

Aunque todo son especulaciones, seguramente no esté listo para regresar justo cuando arrancase de nuevo la acción, pero sí podría terminar la temporada y compensar el pesar que tiene encima por no poder haber rendido en su primer año al nivel que le hubiera gustado.

Su redención

El estreno de Hazard de blanco no ha estado a la altura de las expectativas por los problemas físicos. Aún así sigue manteniendo la confianza del club y, sobre todo, de Zidane, para liderar al equipo ya sea en la siguiente temporada o en la presente si finalmente se juega en esos plazos. "Mi primera temporada no ha sido buena, pero no puedo venirme abajo. Seré juzgado en mi segundo año, depende de mí estar en buena forma", explicaba en la cadena de televisión RTBF este miércoles.

Eden Hazard, en un partido del Real Madrid de La Liga EFE

Esas conversaciones con el técnico blanco que también desvelaba en su entrevista en la televisión belga son las que mantienen su ilusión viva por lo que pueda pasar con esta campaña. Zidane sabe que para poder dar una machada en el momento en el que regrese el fútbol, tener a Hazard sería una bala que revitalizaría a la plantilla. De esta forma los blancos tendrían a todos sus jugadores disponibles para terminar esta temporada con el también ansiado regreso de Marco Asensio.

Todos los pensamientos de la plantilla del Real Madrid se centran en que toda esta situación pase cuanto antes. Han demostrado su compromiso con las donaciones y han ayudado al club en todo lo que se ha propuesto. Pero tampoco evaden la realidad del fútbol que tanto ansían. Hazard podría volver para esta temporada. Zidane podría tener su As bajo la manga.

