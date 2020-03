El padre de Jovic defiende a Luka en Serbia: "Que vaya a la cárcel, pero sólo si es culpable"

Luka Jovic está en el punto de mira de la actualidad del Real Madrid por su 'escapada' a Serbia en pleno confinamiento por el coronavirus. El delantero abandonó España y en su país se le acusa de poner en riesgo a los ciudadanos, aunque su padre, Milan Jovic, le ha defendido públicamente durante una entrevista concedida al medio Puls.

"Luka vino a Serbia para estar con su familia, nosotros sabíamos que iba a venir. Siempre ha estado preparado para a ayudar a su país, de la forma que sea", manifestó Milan sobre su hijo y la polémica de los últimos días.

El padre de Luka señaló que piensa que "las críticas han sido excesivas" y que "hay cosas que no se han entendido". Algo por lo que ha manifestado sentirse dolido por el escarnio público al que ha sido sometido el delantero serbio.

Gabriel Paulista intenta controlar un balón perseguido por Luka Jovic REUTERS

En los últimos días se había apuntado a que Jovic había viajado a Serbia para festejar el cumpleaños de su pareja. El diario serbio Blic dice que Jovic "se divirtió por todo Belgrado" para celebrar el cumpleaños de su novia Sofija Milosevic, algo que su padre ha desmentido.

"Sofía no salió a celebrar su cumpleaños porque está embarazada, por lo que Luka no celebró nada en la calle", explicó Milan Jovic. Además recalcó que el jugador se quedó "en casa con su novia". "No salen de allí, su familia hablamos con él de forma regular", añade.

La pena de prisión

El Gobierno de Serbia amenazó al jugador "Está en su apartamento -Jovic-. Si abandona estas dependencias, será arrestado. Creo que los dos se arrepienten de lo que han hecho, pero les dejaré claro que la vida de nuestra gente es mucho más importante que sus millones. Pese a todo, no vamos a crucificar a nadie", dijo este jueves el presidente Vucic.

Vinicius felicita a Jovic por su gol a Osasuna REUTERS

El padre del jugador ha respondido a las acusaciones contra su hijo y ha señalado que "si tiene que ir a la cárcel, que vaya". "Estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el primer ministro, pero solo si es culpable. Apoyaría esa decisión si hubiera hecho algo malo, pero llegó a Belgrado y se metió en casa", añadió.

Milan Jovic volvió a reiterar que "Sofía está embarazada y no puede salir a la calle" y explicó que las fotos que se han filtrado de ellos dos divirtiéndose "son en España". Además, respaldó que el delantero no está contagiado por coronavirus: "Luka pasó dos pruebas y dio negativo en ambas. Entendió que podía venir a Serbia".

