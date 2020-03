Fernando Sanz, sobre el estado de su padre: "Ha aguantado para no colapsar la sanidad"

El lunes golpeaba al deporte español con la noticia del internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Jiménez Díaz de Lorenzo Sanz, el que fuera presidente del Real Madrid, con síntomas de coronavirus. El Covid-19 está azotando a toda la población de la península. El mundo del deporte se ha visto agriamente perjudicado con cancelaciones y algunos positivos, pero, de momento se ha librado de los fallecimientos.

En la noche de este martes su hijo y también ex jugador del Real Madrid, Fernando Sanz, explicó la situación de su padre en El Partidazo de COPE. "Llevaba 8 días con paracetamol, pero por no colapsar no ha querido ir antes al hospital", comentaba el embajador de LaLiga. "No sabemos si es o no coronavirus, pero tiene toda la pinta. Estaba bien de salud, pero ha pecado de solidario, no quería molestar", sentenciaba su hijo.

Fernando cree que "está en las mejores manos, en las de la sanidad pública, el orgullo ahora mismo de España" y señalaba que "hay que agradecérselo con aplausos y con todo porque se están dejando la piel, ojalá pueden ayudarnos a nosotros y a muchas más familias".

Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid EFE

Presidente ejemplar

Lorenzo Sanz fue presidente del Real Madrid entre 1995 y el año 2000. El empresario de 76 años fue testigo de la consecución de la Séptima y la Octava, una Liga, una Copa Intercontinental y una Supercopa de España.

Bajo su mandato se produjeron fichajes tan importantes como los de Predrag Mijatovic, Davor Suker, Clarence Seedorf, Roberto Carlos, Cristian Panucci y Bodo Ilgner.

