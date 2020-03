La autocrítica más sincera de Casemiro que representa a todo el madridismo

"Nos puede costar la Liga". La frase que dijo Casemiro al final del partido del Real Madrid que acabó en derrota contra el Betis no pudo ser más lapidaria. El brasileño, como ejerciendo la figura de capitán del equipo, fue realista e hizo una gran autocrítica en la zona mixta del Benito Villamarín.

A Casemiro se le vio que no acabó contentó con la imagen del equipo. No era día para buscar excusas, como tampoco hiciera ni Zidane ni ninguno de sus compañeros. Pero las palabras del centrocampista blanco eran todavía más sinceras. Para él, el equipo estuvo por debajo del Betis y estuvo lejos de lo que se vio en El Clásico.

"Para ganar la Liga hay que jugar todos los partidos bien y hoy no jugamos bien. Si el rival es superior, ellos jugaron mejor, hay que felicitarles y seguir trabajando porque no hemos estado a la altura del último partido, no hemos jugado como ante el Barcelona", dijo analizando el partido.

Jugadores de Real Madrid y Betis disputando un balón EFE

Sin margen en La Liga

"Nos puede costar la Liga pero hay que pensar partido a partido", concluyó. El Madrid ahora ya no depende de sí mismo para ganar La Liga, aunque sí tiene ganado el goal average al Barça en caso de acabar en empate de puntos la temporada. El siguiente compromiso llega el próximo viernes ante el Eibar en el Santiago Bernabéu y los blancos ya no se pueden permitir más tropiezos.

[Más información: Por qué el Real Madrid deja escapar el liderato: las claves que le marcaron ante el Betis]