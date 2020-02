Morientes: "El Real Madrid ya no tiene ese jugador que marca la diferencia, ya no creo en Bale"

Una vez que Real Madrid y Barcelona han disputado sus respectivos encuentros de ida de la Champions League llega la hora de pensar en El Clásico. El partido entre los eternos rivales se juega el próximo domingo en el Santiago Bernabéu y son varios los exfutbolistas de uno u otro equipo que ya comienzan a dar su opinión sobre el esperado choque, que puede ser decisivo para La Liga.

Fernando Morientes ha analizado en Esports COPE El Clásico. "Estamos todos negativos. No estamos para tirar cohetes en la capital y me aburrí también mucho viendo el partido del Barça. Tiene que ver con los momentos que viven los dos equipos", ha comentado el que fuera delantero del Real Madrid.

"Una vez que empieza a rodar el balón te abstraes de la clasificación y de los momentos de los equipos", ha continuado diciendo un Morientes que después puso el foco sobre los de Zidane: "Los últimos Clásicos en el Santiago Bernabéu no han sido buenos para el Madrid y eso es lo que puede influir. Lo emocional es importante en estos partidos".

Casemiro y Messi en un Clásico EFE

Ante el Nápoles se vio al Barcelona sufriendo, pero Fernando Morientes ha explicado el porqué el Real Madrid no puede hacer lo mismo que el conjunto italiano: "El ADN del Madrid es atacar. El Madrid en el Bernabéu no puede hacer lo mismo que el Nápoles porque a la gente no le gustaría. Imagino un partido más abierto que ese en Italia".

De Braithwaite a Cristiano

Morientes también ha opinado sobre el último fichaje culé: "Braithwaite es un jugador interesante para el Barça. Yo soy un enamorado de los delanteros centro y creo que el entrenador rival tiene más dificultades para defender cuando hay un referencia. Como madridista prefiero que no juegue".

Para finalizar, no se ha olvidado de hablar sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo: "Quizás en las grandes citas se adolece de tener un rematador, como Messi en el Barça. El Madrid tiene ese déficit y lo está acusando en la Champions. No tiene ese jugador diferencial. Parecía que Benzema y Bale se lo iban a repartir pero no es así. El partido ante el City es uno de los duelos de verdad".

Y de ahí, para culminar, ha opinado sobre 'El Expreso de Cardiff': "Ya no creo en Bale. Echas de menos un jugador que pueda poner en problemas a los rivales. Él tiene las condiciones pero está que en un partido quiero y en otros no quiero".

