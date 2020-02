Odegaard insiste en seguir cedido en la Real Sociedad: "Ese es el plan"

Martin Odegaard ha sido el protagonista que ha pasado este martes por rueda de prensa en San Sebastián. El noruego vivirá este jueves un partido especial contra el Real Madrid con motivo del duelo copero correspondiente a los cuartos de final y volverá a pisar el Santiago Bernabéu.

Cuestionado por los medios de comunicación, Odegaard aseguró que está bien de sus molestias y llega descansado al partido tras no ser titular este fin de semana ante el Leganés. También habló de su futuro e insiste en que la idea es que cumpla otro año más de cesión en la Real.

Recuperado de las molestias

"Es verdad que tuve algún problema, pero estoy mejor, mejorando cada día, y me siento bien. Estoy preparado para jugar. Creo que va a ser un partido muy difícil, jugamos contra un gran rival, pero podemos hacerle daño a cualquier equipo, hemos demostrado tener el nivel para competir con los grandes. Llego mejor al partido, bien, fresco, con muchas ganas de jugar".

Rotaciones en Liga

"Todos los partidos son importantes, pero es verdad que vamos un poco más frescos. Son unos cuartos de final de Copa, algo muy especial, vamos con muchísimas ganas y queremos pasar la eliminatoria. Es un sueño hacer algo grande en la Copa".

Odegaard e Isak tumban a Osasuna y llevan a cuartos de la Copa a la Real Sociedad Twitter: (@RealSociedad)

Última visita al Bernabéu

"Creo que en Liga jugamos muy bien, sobre todo los primeros 40 minutos, antes de que ellos marcaran, pero lo que tenemos que hacer es jugar a ese nivel todo el partido. Si lo conseguimos, creo que podemos ganar".

La figura de Zidane

"Tengo buena relación, aprendí mucho de él. Es un gran entrenador, sabe mucho de fútbol, me alegro de que le vaya bien".

Dos años cedido en la Real

"Ese es el plan, no ha cambiado, nada, estoy muy feliz aquí, pero estoy centrado en el día a día".

Polémica ante el Leganés

"Dije que no me gusta mucho el VAR, las imágenes que he visto me parecen que es penalti claro, pero no soy el árbitro".

[Más información: La Real Sociedad, rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey]