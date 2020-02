El agente de Bale no pone fecha a una salida: "Le gusta su vida en Madrid"

Jonathan Barnett ha vuelto a hablar sobre la situación de Gareth Bale, de quien este pasado mes de enero se habló de un fuerte interés del Tottenham en su fichaje. Descartada su salida del Real Madrid, al menos hasta verano, su agente vuelve a dar detalles de lo que piensa el futbolista.

El agente de Bale asegura que no hubo opción alguna de que su representado acabara en el Tottenham este invierno y ve complicado encontrar destino al galés por su categoría. Suelta una frase demoledora: "No todo es dinero".

La situación de Bale

"La mayoría de la gente no sabe lo que realmente está ocurriendo. Me molesta porque nadie tiene ni idea de lo que habla. No depende de mí. Tiene dos años más de contrato, tiene una mujer, tres hijos y está acomodado en Madrid".

Interés del Tottenham

"No hubo oportunidad de volver al Tottenham".

Gareth Bale, durante un entrenamiento

Pocas opciones reales

"Gareth está muy feliz. Vamos a ser realistas, la mayoría de clubes no juegan en su liga. A él le gusta su vida y que sus hijos estén creciendo en Madrid. No todo es dinero. Es su vida, su estilo de vida y su tiempo".

El Madrid, informado de todo

"Hemos hablado con el Real Madrid y ellos saben qué está pasando. Se siente una parte importante del Real Madrid".

Duras críticas

"Desafortunadamente hablan de su estilo de vida, de que no habla español... es el objetivo perfecto para ellos y eso está mal. Es uno de los dos o tres mejores jugadores que han llegado de Gran Bretaña. No hablan de las cosas buenas. Me disgusta que hagan bromas".

Descarta la liga china

"No es un buen momento para irse a China (entre risas). En dos años y medio finaliza su contrato y decidiremos lo que haremos".

