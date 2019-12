Santiago Abascal, líder de VOX, invitado al palco de los jugadores del Madrid

Testigo de excepción el que ha estado presente en el Santiago Bernabéu para disfrutar del partido entre el Real Madrid y el Athletic, con el que La Liga baja su telón hasta el 2020. La sorpresa saltó no en el terreno de juego, sino en la zona de acceso exclusivo al estadio que tienen los futbolistas no convocados, así como los invitados de cualquier miembro del plantel merengue.

Santiago Abascal apareció allí para ver el encuentro del Real Madrid contra el Athletic. El líder de VOX es un reconocido aficionado blanco y pese a su origen vasco, no guarda mucha simpatía al club de Bilbao, algo que no ha dudado en reconocer en alguna ocasión y es que el político no olvida que cuando era un niño e iba al colegio con el chándal o camiseta de la Selección eran otros pequeños seguidores del Athletic los que se metían con él.

Además, Abascal tampoco es amigo de las instituciones deportivas que se han convertido en "herramientas políticas contra España", como él mismo las ha definido, mencionado directamente al Athletic y al Barcelona en este apartado. Lo cierto es que cuando el líder de VOX habla, hay polémica. Y seguro que su presencia en el palco de los jugadores del Real Madrid da mucho de qué hablar.

Santiago Abascal en el mitin de cierre de campaña, en la plaza de Colón Efe

Se desconoce todavía si ha sido un futbolista blanco el que ha invitado a Santiago Abascal al Santiago Bernabéu. Pese a no reconocerse muy futbolero, en una pasada entrevista que recoge VOX en su página web, el político sí que ha atacado al Barça: "Van con el lema de más que un club. Si ellos quieren politizar la cosa… lo siento, pero yo no. Representan unos valores que atacan el proyecto común de España. Quieren convertir el deporte en un instrumento de politización, y yo lo que deseo es que bajen a quinta división. Aquí no caben las medias tintas".

No es su primera vez

Ya el pasado mes de marzo, Abascal estuvo presente en el Santiago Bernabéu. En aquella ocasión fue para ver El Clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona -que acabó con victoria culé por 0-1, gol de Rakitic-. Pero si ahora ha estado en el palco invitado por los jugadores merengues, la otra vez se ubicó en la grada alta lateral fondo sur, viendo el encuentro como un espectador más y no en el palco de autoridades del propio club de Concha Espina.

