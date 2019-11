El PSG 'pincha' a Keylor Navas: "¿Qué te pareció la remontada del equipo?"

El Real Madrid se tuvo que conformar con un solo punto en el enfrentamiento ante el Paris Saint-Germain. A pesar de su gran rendimiento, los blancos vieron como Kylian Mbappé recortaba las distancias a los dos minutos del segundo gol de Benzema y poco después, igualaba el marcador por medio de Sarabia.

Parte de 'culpa' de este resultado la ha tenido Keylor Navas. El exmadridista ha sido fundamental para los suyos al evitar que más balones entraran en su portería. La actuación del costarricense ha sido vital para mantener el 2-0 en el marcador.

El PSG ha querido echar más leña al fuego y lanzó una pregunta al portero sobre la remontada a su exequipo a través de la cuenta de Twitter: "Hola Keylor Navas, ¿qué te pareció la remontada del equipo en el Santiago Bernabéu?".

Hola @NavasKeylor, ¿qué te pareció la remontada del equipo en el Santiago Bernabeu? #VamosParís ◘◘ pic.twitter.com/yv39M7UjS1 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 26, 2019

Keylor indicó tras el encuentro que pudieron hacer un buen partido ya que jugar en el Santiago Bernabéu "no es fácil" y se van contentos con el empate. "Me quedo tranquilo. La gente me mostró mucho cariño. Les agradezco de corazón porque con ellos viví cosas increíbles", manifestó sobre el apoyo por parte de la afición madridista.

[Más información: El Real Madrid se exhibe, perdona y regala un empate al PSG tras desaprovechar un 2-0]