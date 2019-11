Karim Benzema, la gran ausencia entre los nominados al equipo del año 2019 de UEFA

Se acerca el final del 2019 y se van decidiendo los premios que acreditan a los mejores jugadores de este año. Después de que el The Best de los últimos 365 días ya tenga dueño, UEFA tiene aún que decidir el mejor once.

En la mañana de este martes el máximo organismo del fútbol europeo ha decidido los 50 nominados para entrar en el mejor once europeo. Hay dos madridistas entre los candidatos para formar parte del equipo del continente más prestigioso. Sergio Ramos y Eden Hazard tendrán opciones de representar al Real Madrid en esta condecoración.

Los 50 nominados para el once del año de UEFA Twitter (@LigadeCampeones)

La gran ausencia blanca en esta lista es la de Karim Benzema. El '9' francés fue el máximo goleador del equipo en la pasada temporada y ha empezado la presente de una manera espectacular. Llama la atención que UEFA no cuente con él y sí lo haga con Serge Gnabry y Pierre-Emerick Aubameyang.

El equipo más representado en esta lista es el Liverpool con 10 jugadores: Alisson, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Firmino, Salah y Mané. Por su parte, el Barça tiene a cuatro jugadores en liza: Ter-Stegen, Jordi Alba, Piqué, Frenkie de Jong y Leo Messi.

[Más información: Ni Giroud ni Griezmann: Karim Benzema, el mejor '9' de Francia]