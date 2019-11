La Real Sociedad consiguió ponerse por delante en el marcador, en su visita al Santiago Bernabéu, gracias al gol de Willian José antes del minuto 2 de partido. Pese a este revés inicial, el Real Madrid supo reponerse y acabó dando la vuelta al marcador logrando poner el 3-1 final en el luminoso.

Benzema, Fede Valverde y Modric fueron los goleadores del conjunto blanco. Una victoria importante ya que llega justo después del parón internacional y antes de la visita del Paris Saint-Germain al coliseo madridista. Zinedine Zidane ha analizado ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Zidane: "No creo que los pitos afecten a Bale"

Bale, ¿afectado por los pitos?

"Espero que no. Lo que queremos es que nuestra afición esté con nosotros desde el inicio hasta el final, pero tampoco podemos controlar eso. El mensaje es que no nos quedamos con estos pitos. Gareth ha hecho buenos 15 o 20 minutos, pero nosotros nos quedamos con el juego y la victoria".

¿Conversación con Bale?

"No, solo le he dado la enhorabuena. No he hablado con él sobre eso".

¿Pitos justos?

"No te puedo decir si es injusto o justo. Lo importante es lo que necesitamos nosotros. Nosotros necesitamos a nuestra afición. No lo puedo controlar yo, ni Gareth ni nadie. Les necesitamos siempre, es muy importante".

Mal inicio

"Empezamos mal nuestro partido. El gol puede pasar, pero fuimos muy lentos en la transmisión del balón. Pero en la segunda parte comenzamos muy bien. Podemos estar contentos porque jugamos contra un muy buen equipo, que tiene jugadores muy buenos. Hay que valorar eso y contentos con los tres puntos".

Piropos de Alguacil

"Le tengo que dar las gracias por sus palabras, pero puede decir lo mismo de su equipo, que juega muy bien. Nosotros estamos cada día mejor y es lo que buscamos con cada partido que llega. Llegamos al partido ante el PSG en un momento bueno".

Hazard, cada vez mejor

"Es una evolución lógica del jugador, que está cada día mejor y también el equipo. No creo que sea un partido concreto, lleva cinco o seis partidos haciéndolo mucho mejor. Hablamos de todo, como siempre, pero le veo bien".

Pitos de la afición

"Eso les ha pasado a todos los grandes jugadores y también a Gareth, que por cierto entró muy bien al partido. Lo que queremos es que la afición esté a nuestro lado. Les ha pasado a muchos y le pasará en el futuro a muchos. Lo que hay que seguir es fuerte porque lo que quiere la gente es ver a su equipo ganar partidos".

Gareth Bale calienta antes de saltar al campo REUTERS

Visita del PSG

"Estamos mejor. Tuvimos un partido complicado en París, pero eso es pasado. No hay revancha, pero queremos hacerlo bien. Hay que descansar bien, que el partido ya es el martes. A partir del domingo lo prepararemos bien".

Bale, con el equipo

"Hay mucho ruido. Demasiado. Él lo que quiere es estar con nosotros y hacerlo bien y hoy lo ha hecho. Él está integrado en el grupo. Lo que quiere es jugar, como los demás. Estamos todos y vamos a seguir sin que esto nos afecte".

Martin Odegaard

"Lo veo bien. Además jugó muy bien hoy. Desde el inicio de la temporada lo lleva haciendo, aporta algo técnico al equipo, pero ahora es jugador de la Real Sociedad".

Benzema, ¿el mejor madridista?

"No sé si es el mejor, pero lo que hace, lo hace muy bien. Cada día se convierte en un jugador más importante para nuestro equipo y espero que siga así".

Poco tiempo de trabajo

"Ahora mismo estamos bien. Es cierto que tuvimos dificultades en el primer tiempo. Solo tuvimos 48 horas para preparar bien el partido por el parón, eso demuestra una gran actitud de los jugadores. Sabemos que lo podemos hacer mejor y lo vamos a hacer mejor".

Reacción tras el gol de la Real

"Pues sí, sinceramente, hemos mejorado en ese aspecto. Nuestra actitud ha sido muy muy buena. Nuestra segunda mitad ha sido casi perfecta y es más fácil cuando marcamos el segundo gol. En cualquier caso, sabemos que lo podemos hacer todavía mejor y lo vamos a hacer".

[Más información: El Real Madrid remonta a la Real Sociedad y continúa con su gran momento de forma]